Diyarbakır’dan kayyıma tepki: Ankara duysun, geldikleri gibi gidecekler

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyım atanması Diyarbakır'da protesto edildi.

Ceylan AVM önünde yapılacak açıklama öncesinde polis bölgeyi abluka altına aldı.

Polis, Diyarbakır Valiliği’nin 4 günlük eylem ve gösteri yasağı getirdiğini ifade eden polis, açıklama yapılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Açıklama yapmak isteyen kitlenin etrafını çevreleyen polis, yapılan müzakerenin ardından basın açıklamasına izin verdi.

Basın açıklamasına DEM Partililer, DBP’liler ve TJA aktivistleri, belediye eş başkanları, DEM Parti milletvekilleri Bedran Öztürk, Adalet Kaya ve Sinan Çiftyürek’in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

“Hileleriniz karşısında diz çökmeyeceğiz”

İlk olarak konuşan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, “Sizin her türlü hilelerinize karşınızda, diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Bu tarihsel bir gelenektir, bizim onurumuzdur. Kayyımlarınıza asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bu siyaset var buldukça bu coğrafyada kayyım sistemi olmayacak. Buradan Ankara şunu duysun. Kayyımlar geldikleri gibi gidecekler” dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise “Kayyım atamayı kabul etmiyoruz. Hilvan kanunsuzluğu kabul etmedi. Sanıktan çıkan halkın iradesini kabul etmiyorlar. Hakkâri halkı idaresinin alınmasını kabul etmiyor” diye konuştu.

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“Yüz yıllık devlet aklının devamı”

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekik de kayyım atamalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bizler çok iyi biliyoruz ki bu faşizm yüz yıllık devlet aklının devamıdır. Şark ıslahat planı gizli bir Kürt Anayasasıyken şu anda da bu karanlık ve utanç dolu geçmişlerinden beslenmektedirler. İlk maddesinde geçen Kürt’ün seçilmişlerini, kimliğini doğrudan hedef alan 100 yıllık utanç; toplumun ihtiyacı olan şeyin ‘yumuşama’ değil ‘yüzleşme’ olduğunu bir defa daha göstermektedir. Faşist devlet aklının tüm pratikleri Kürt kazanımlarına karşı bir saldırı niteliğindedir. Kendi ile beraber bütün halkı yoksulluğa ve geleceksizliğe batırmaya çalışan AKP-MHP faşist iktidarının planlarını yine boşa çıkaracağız ve biz kazanacağız. Van’da, Hilvan’da sahip çıktığımız irademize Hakkari’de de sahip çıkıp faşizme geçit vermeyeceğiz. Demokrasiden yana tüm kişi ve kurumlarımızı, kayyumları kabul etmemeye, her yerde bunu ifşa etmeye ve halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

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(İY/RT)