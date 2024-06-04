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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 11:02
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 11:10
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Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum

Gözaltına alındıktan sonra yerine kayyım atanan Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, avukatıyla görüştü: "Kayyım kararına karşı direnen tüm kesimleri selamlıyorum."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum

Van’da dün (3  Haziran) gözaltına alınan ve yerine kayyım atanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Hakkari Belediye Eş Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akkış, avukatlarıyla mesaj gönderdi.

24 saatlik avukat görüş yasağı ardından avukatlarıyla görüşen Akış,  yaşananları "demokrasiye darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Akış, irade gaspına karşı alanlarda olan tüm kesimlere selam gönderdi. 

Akış’ın avukatlardan Ömer Akış ise iktidara yakın medyada çıkan haberlerin "yargıya etkilemek" üzere yapıldığını söyledi.

Avukat  Akış, şöyle konuştu: “Belediye Eş Başkanımız Akış, Diyarbakır’daki toplantı sonrası saatin geç olması nedeniyle Van’a geçti.

Sabah saatlerinde Hakkari'ye yola çıkmak üzere iken yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı. Yandaş medya tarafından ‘kaçacak iken yakalandı’ iftiraları gerçeği yansıtmıyor.

İktidar medyası ayrıca bizim bile ulaşamadığımız ve halen kısıtlılık olan dosyayla ilgili yalan bilgiler paylaşılıyor. Bu durum hedef gösterme ve yargıyı etkileme amaçlıdır.

Eş Başkan Akış, 5 Haziran’daki mahkemesine bizzat kendisi katılmak istediğini mahkemeye söyledi. Bunu dile getiren bir kişi neden kaçsın? Bu manipülasyonlara kimsenin inanmaması gerekiyor.”

(RT)

Mehmet Sıddık Akış
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CEMAATİN TÜKENMEYEN MİRASI
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/haber/hakkari-ye-kayyim-in-gerekcesi-firari-savcidan-296101
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/haber/chp-kayyim-atanan-hakkari-ye-heyet-gonderiyor-296090
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4 Haziran 2024
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
TİHV: Seçme ve seçilme hakkı bir kez daha ihlal edildi
Bugün 08:25
/haber/tihv-secme-ve-secilme-hakki-bir-kez-daha-ihlal-edildi-296151
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4 Haziran 2024
/haber/hakkari-de-kayyim-yuruyusune-gazli-saldiri-296133
Mehmet Sıddık Akış’ın avukatı: Dosyaya gizlilik ve kısıtlılık kararı getirilmiş
3 Haziran 2024
/haber/mehmet-siddik-akisin-avukati-dosyaya-gizlilik-ve-kisitlilik-karari-getirilmis-296067
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3 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesi-ne-kayyim-atanmasina-tepkiler-296066
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/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
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4 Haziran 2024
/haber/meclis-te-kayyim-protestosu-basladi-296145
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