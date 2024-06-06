Halk DEM Partili belediyeler önünde kayyıma karşı nöbette

Halkın “Belediyeler bizimdir gaspa izin vermeyeceğiz” sloganıyla DEM Partili belediyeler önünde başlattığı nöbetler büyük kentlere de yayılarak üçüncü gününe girdi. Halen Batman, Siirt, Adana, İzmir, Şırnak, Antep ve Mardin'de süren nöbetlerle ilgili haberleri Mezopotamya Ajansı deledi.

Batman

Batman Belediyesi önündeki nöbete DEM Parti ve DBP il, ilçe yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Nöbet sırasında sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Kayyımlar gidecek, halklar gelecek” sloganları atıldı. Belediye önünde toplanan halk, nöbeti şarkılar eşliğinde sürdürüyor.

Siirt

Siirt Belediyesi önünde üçüncü gününe giren nöbete halkın yanında siyasi parti temsilcileri ve DEM Parti Siirt milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş katıldı. Nöbette, “Belediyeler bizimdir. Gaspa izin vermeyeceğiz” ve “Halk iradesi gasp edilemez. Kayyıma hayır” pankartları açıldı.

Nöbet yerine yürümek üzere Gap Mahallesi’nde bir araya gelen topluluk, esnafı ziyaret ederek protestolarının anlamı konusuda bilgilendirdi. Milletvekili Sarıtaş, kayyım siyasetini açıkladıktan sonra halkı belediye önündeki nöbete davet etti. Ardından Helvacılar Çarşısı’ndaki esnaf ziyaret edildi ve topluluk, “Her der Colemêrg, her der berxwedan” ve “Gün gelecek, devran dönecek, kayyım halka hesap verecek” sloganları ve alkışlar arasında belediyeye yürüdü.

Siirt'in yanı sıra Kurtalan ve Baykan'a bağlı Ziyaret Belediyelerinde de nöbet alkış, zılgıt ve sloganlarla sürdürüldü. Belediye binalarına, “Belediyeler bizimdir gaspa izin vermeyeceğiz” pankartları asıldı.

Adana

Adana'da siyasi parti ve sivil toplum örgütleri DEM Parti İl Örgütünün organizasyonunda İnönü Parkı’nda halk iradesinin gasp edilmesine karşı “Kayyıma karşı nöbetteyiz” şiarıyla nöbete başladı. Nöbet öncesi polis, İnönü Parkı’nı bariyerlerle kapatırken, DEM Parti Adana İl Örgütü binasını ablukaya aldı. Valiliğin, eylem ve etkinlik yasağının olmamasına karşın polis, “kamu güvenliği” gerekçesiyle DEM partililerin nöbetini keyfi olarak engellemeye çalışsa da halk İnönü Parkı’nda bir araya gelerek, nöbeti başlattı. Polisin "müdahale" uyarılarına karşın halk oturma eylemine başladı.

DEM Parti Adana İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, halka hitaben nöbet başlattıklarını belirtti ve her gün 17.30’da İnönü Parkı’nda olacaklarını söyledi.

İzmir

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın’ın yanı sıra Özgür Kadın Hareketi (TJA), DEM Parti, Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile Sosyalist Meclisler Platformu (SMF), Eski Sümerbank önünde, nöbete başladı. Çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı eylemde, “Kayyım darbedir. Belediyeler bizimdir. Gasp edemezsiniz. Kayyıma karşı nöbetteyiz” pankartları açıldı. Çevredeki yurttaşlar da alkışlarla eyleme destek verdi.

Oturma eylemi “Biji berxwedana gelê Kurd” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla son buldu.

Oturma eylemi, yarın aynı saatte devam edecek.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi belediyeleri önünde başlatılan nöbetler de üçüncü gününde devam etti.

İdil Belediyesi önündeki nöbette “Belediyeler bizimdir gaspa izin vermeyeceğiz” pankartı açıldı. Nöbete DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan ve İdil ilçe yönetimi de katıldı. Kadınların çoğunlukta olduğu nöbette “Kayyımlar bizi yıldıramaz”, “Bijî berxwedana Colemêrgê” sloganları atıldı.

Antep

DEM Parti Antep il ve ilçe örgütlerinin, irade gaspına karşı başlattıkları nöbet sürüyor. Nöbet kapsamında kentin merkez Balıklı Parkı'nda yapılan açıklamaya halkın yanı sıra Antep Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. “Belediyeler bizimdir gaspa izin vermeyeceğiz” pankartı açıldı. Açıklamada DEM Parti Antep İl Eş Başkanı Mehmet Satan, kayyım politikaları geri çekilene kadar demokratik mücadelelerini sürdüreceklerini yineledi. Açıklama “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları ve alkışlarla sona erdi.

Mardin

Mardin'in birçok ilçesindeki yürüyüşlerin yanında Büyükşehir Belediyesi ile Kızıltepe, Dêrik, Mazıdağı, Nusaybin, Kerboran ve Artuklu belediyelerinin önünde sürdürülen nöbetlerde kayyım ataması protesto edildi.

Kızıltepe'de DEM Parti ilçe binası önünde toplanan halk açıklama sonrasında, yürüyüşe geçti. Polis engellemesine karşın halk barikatı aşarak yürüyüşünü sürdürdü. Siyasi parti temsilcileri ve yurttaşların katıldığı nöbetlerde halaylar çekildi ve sloganlar atıldı.

Tüm ilçelerdeki ortak açıklamada Hakkâri'ye atanan kayyım çekilene kadar mücadele edileceği belirtildi. “Kayyım işgalini asla kabul etmeyeceğiz” denilen açıklamalarda kamuoyunu yanıltma çabalarına dikkat çekildi ve “Özel savaş taktiklerine karşı kesin tavır alınması" çağrısı yapıldı.

(AEK)