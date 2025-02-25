İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yöneticisi hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık baro yönetimini, Suriye’nin kuzeyinde SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili yaptıkları açıklamayla suçladı.

Bilgin ve Daştan’ın PKK üyesi olduğunu belirten savcılık, baronun yaptığı açıklamayla iki ismi “çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteci” olarak tanıttıklarını savundu.

Açıklamanın “kamu barışını bozduğunu” belirtip baro yöneticilerinin “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterdiğini” iddia etti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, Baro Genel Sekreteri Hürrem Sönmez, Baro Saymanı Ahmet Ergin ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukatlar Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekim Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar’ın ‘terör örgütü propagandası (TMK 7/2)’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

İddianame kabul edilirse baro yöneticileri 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu? Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 19 Aralık’ta Suriye’nin kuzeyinde hava saldırısıyla öldürüldü. Cihan Bilgin, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) muhabiriydi. Serbest gazetecilik yapan Nazım Daştan da en son Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu. Basın meslek örgütleri saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttu. Saldırıya dünyadan tepki geldi. Saldırıyı protesto etmek isteyenler gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı. İstanbul Barosu yaşananlar üzerine şu açıklamayı yaptı: “Basın mensuplarının çatışma bölgelerinde hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali niteliğindedir. Dahası, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması, Roma Statüsü’nde savaş suçlarından biri olarak ifade edilmiştir.”

Öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?

(HA)