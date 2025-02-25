ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2025 17:08
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2025 17:19
2 dk Okuma

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili yaptığı açıklama üzerine iddianame hazırladı. Baronun "terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru gösterdiğini" iddia etti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yöneticilere 12 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yöneticisi hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık baro yönetimini, Suriye’nin kuzeyinde SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili yaptıkları açıklamayla suçladı.

Bilgin ve Daştan’ın PKK üyesi olduğunu belirten savcılık, baronun yaptığı açıklamayla iki ismi “çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteci” olarak tanıttıklarını savundu.

Açıklamanın “kamu barışını bozduğunu” belirtip baro yöneticilerinin “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterdiğini” iddia etti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren, Baro Genel Sekreteri Hürrem Sönmez, Baro Saymanı Ahmet Ergin ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukatlar Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekim Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar’ın ‘terör örgütü propagandası (TMK 7/2)’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

İddianame kabul edilirse baro yöneticileri 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 19 Aralık’ta Suriye’nin kuzeyinde hava saldırısıyla öldürüldü. Cihan Bilgin, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) muhabiriydi. Serbest gazetecilik yapan Nazım Daştan da en son Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu.

Basın meslek örgütleri saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttu. Saldırıya dünyadan tepki geldi. Saldırıyı protesto etmek isteyenler gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.

İstanbul Barosu yaşananlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Basın mensuplarının çatışma bölgelerinde hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali niteliğindedir. Dahası, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması, Roma Statüsü’nde savaş suçlarından biri olarak ifade edilmiştir.”

Öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?
Öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?
20 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Barosu İbrahim Kaboğlu Nazım Daştan Cihan Bilgin
ilgili haberler
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'ndan Koçak: 23 Şubat’ta aldığımız güçle 4 Mart’a hazırlanıyoruz
25 Şubat 2025
/haber/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-ndan-kocak-23-subatta-aldigimiz-gucle-4-marta-hazirlaniyoruz-304890
Uluslararası hukuk kuruluşlarından İstanbul Barosuna destek
28 Ocak 2025
/haber/uluslararasi-hukuk-kuruluslarindan-istanbul-barosuna-destek-304045
İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı
25 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-yoneticisi-firat-epozdemir-tutuklandi-303964
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı
24 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-uyesi-firat-epozdemir-gozaltina-alindi-303925
İstanbul Barosu'ndan Dilek Ekmekçi açıklaması: Sistematik hukuksuzluk işkence boyutuna ulaştı
22 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-ndan-dilek-ekmekci-aciklamasi-sistematik-hukuksuzluk-iskence-boyutuna-ulasti-303850
İstanbul Barosu 23 Şubat’ta olağanüstü kurultaya gidiyor
15 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-23-subatta-olaganustu-kurultaya-gidiyor-303661
İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Barosu yöneticileri ifade verdi
7 Ocak 2025
/haber/ibrahim-kaboglu-ve-istanbul-barosu-yoneticileri-ifade-verdi-303421
İstanbul Barosu'ndan soruşturma tepkisi: Anayasa'ya saygı gösterin
23 Aralık 2024
/haber/istanbul-barosu-ndan-sorusturma-tepkisi-anayasa-ya-saygi-gosterin-302938
Savcılık İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlattı
22 Aralık 2024
/haber/savcilik-istanbul-barosu-hakkinda-sorusturma-baslatti-302927
İstanbul Barosu: Gazetecilerin çatışmalarda hedef alınması İnsancıl Hukuka aykırı
22 Aralık 2024
/haber/istanbul-barosu-gazetecilerin-catismalarda-hedef-alinmasi-insancil-hukuka-aykiri-302922
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'ndan Koçak: 23 Şubat’ta aldığımız güçle 4 Mart’a hazırlanıyoruz
25 Şubat 2025
/haber/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-ndan-kocak-23-subatta-aldigimiz-gucle-4-marta-hazirlaniyoruz-304890
Uluslararası hukuk kuruluşlarından İstanbul Barosuna destek
28 Ocak 2025
/haber/uluslararasi-hukuk-kuruluslarindan-istanbul-barosuna-destek-304045
İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı
25 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-yoneticisi-firat-epozdemir-tutuklandi-303964
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı
24 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-yonetim-kurulu-uyesi-firat-epozdemir-gozaltina-alindi-303925
İstanbul Barosu'ndan Dilek Ekmekçi açıklaması: Sistematik hukuksuzluk işkence boyutuna ulaştı
22 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-ndan-dilek-ekmekci-aciklamasi-sistematik-hukuksuzluk-iskence-boyutuna-ulasti-303850
İstanbul Barosu 23 Şubat’ta olağanüstü kurultaya gidiyor
15 Ocak 2025
/haber/istanbul-barosu-23-subatta-olaganustu-kurultaya-gidiyor-303661
İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Barosu yöneticileri ifade verdi
7 Ocak 2025
/haber/ibrahim-kaboglu-ve-istanbul-barosu-yoneticileri-ifade-verdi-303421
İstanbul Barosu'ndan soruşturma tepkisi: Anayasa'ya saygı gösterin
23 Aralık 2024
/haber/istanbul-barosu-ndan-sorusturma-tepkisi-anayasa-ya-saygi-gosterin-302938
Savcılık İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlattı
22 Aralık 2024
/haber/savcilik-istanbul-barosu-hakkinda-sorusturma-baslatti-302927
İstanbul Barosu: Gazetecilerin çatışmalarda hedef alınması İnsancıl Hukuka aykırı
22 Aralık 2024
/haber/istanbul-barosu-gazetecilerin-catismalarda-hedef-alinmasi-insancil-hukuka-aykiri-302922
Sayfa Başına Git