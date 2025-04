Boykotu "vatan hainliği" diye yaftalayan organizatör, Muse konserini boykot ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları ile İBB ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla başlayan İBB operasyonunun, baskıları protesto için sokaklara çıkanların da tutuklanmasıyla ülke çapında bir baskı dalgasına dönüşmesi üzerine CHP lideri Özgür Özel'in iktidara yakın çeşitli sektördeki firmalar ve yayın kuruluşları için boykot çağrısı sarsıcı etkiler yayarak yankılanıyor.

Sermaye kuruluşlarının karmaşık yerli ve uluslararası bağlantılarını boykot edenler ve edilenler arasında öngörülmeyen çatışkılara da yol açtı.

Bunlar arasında dünya çapında prestij sahibi, Britanyalı progresif, elektronik rock grubu Muse'un hazirandaki İstanbul konseri de var.

Muse'un Türkiye'deki hedef kitlesinin 11 Haziran'daki konseri boykot etmesi olağan koşullarda öngörülebilecek bir sonuç değildi.

Ancak, Saraçhane'de günlerce süren protestolarda yer alanlarla aynı tarafta yer alan grubun apansız boykota uğraması, organizatör şirketin sahibinin konserin hedef kitlesinin ve Muse'un düşünsel ve manevi dünyasına beslediği düşmanlığın yarattığı gerilimin sonucu.

Muse konserini düzenleyen DBL Entertainment şirketi, silah sanayisine odaklı dergileri, bir kahvehaneler zincirini, kitap yayıncılığını vb. kapsayan başka şirketleri de bünyesinde bulunduran Dolmabahçe Şirketler Grubu'na bağlı. Grubun patronu Abdülkadir Özkan, ilk günden beri CHP'nin boykot çağrılarına sosyal medyadan yönelttiği galiz tepkilerle göze çarpmıştı.

2010'da Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014'te de Milli Eğitim Bakanlığında basın müşaviri olarak çalışan, 2015'te başbakan başdanışmanlığına getirilen Özkan X hesabından Espressolab protestosunu "vatan hainliği" olarak nitelemekle yetinmemiş, oğlunun tutuklanmasını protesto edişi dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun babasını da nefret söylemiyle hedef almıştı. Ancak tepkiler üzerine hesabını kapatmak zorunda kaldı.



Müzikseverler, kendilerini "vatan haini" olarak niteleyen Özkan'a gösterdikleri kitlesel tepkiyi genişleterek, konseri boykot listesine dahil etttiler. Ayrıca sosyal medyadan doğrudan doğruya Muse'a da seslendiler.

Şarkıcı Kalben'in Muse'a hitaben yayımladığı İngilizce çağrının bir milyona yakın görüntülenme alması grubun kendi ülkesinde ve uluslararası müzik piyasasında da konseri iptal doğrultusunda güçlü bir baskı altına olduğunu gösterdi.

Hi @Muse

I have been listening to your music for more than 20 years now and you have inspired my music, my life in so many ways.

I, all my friends and people I have worked with throughout my career, are unfortunately never going to attend your concert in Istanbul because the…