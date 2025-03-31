ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Mart 2025 22:44
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 02:16
2 dk Okuma

BUMERANG ETKİSİ

Boykotu "vatan hainliği" diye yaftalayan organizatör, Muse konserini boykot ettirdi

Organizatör Abdülkadir Özkan’ın boykotları galiz sıfatlarla yaftalaması, müzikseverlerin özgürlükçü tavrıyla ünlü Britanyalı alternatif ve ilerici rock grubu Muse’un İstanbul konserini de boykot listesine almalarıyla sonuçlandı. Sanatçılar Muse'u konserini iptale çağırıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boykotu "vatan hainliği" diye yaftalayan organizatör, Muse konserini boykot ettirdi
Roma Olimpiyat Stadyumu'daki Muse konseri (2013)/mubi.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları ile İBB ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla başlayan İBB operasyonunun, baskıları protesto için sokaklara çıkanların da tutuklanmasıyla ülke çapında bir baskı dalgasına dönüşmesi üzerine CHP lideri Özgür Özel'in iktidara yakın çeşitli sektördeki firmalar ve yayın kuruluşları için boykot çağrısı sarsıcı etkiler yayarak yankılanıyor. 

Muse konseri iptal edilecek mi? 

Sermaye kuruluşlarının karmaşık yerli ve uluslararası bağlantılarını boykot edenler ve edilenler arasında öngörülmeyen çatışkılara da yol açtı. 

Bunlar arasında dünya çapında prestij sahibi, Britanyalı progresif, elektronik rock grubu Muse'un hazirandaki İstanbul konseri de var.

Muse'un Türkiye'deki hedef kitlesinin 11 Haziran'daki konseri boykot etmesi olağan koşullarda öngörülebilecek bir sonuç değildi.

Ancak, Saraçhane'de günlerce süren protestolarda yer alanlarla aynı tarafta yer alan grubun apansız boykota uğraması, organizatör şirketin sahibinin konserin hedef kitlesinin ve Muse'un düşünsel ve manevi dünyasına beslediği düşmanlığın yarattığı gerilimin sonucu. 

Abdülkadir Özkan: Diyanet danışmanlığından konser organizatörlüğüne

Muse konserini düzenleyen DBL Entertainment şirketi, silah sanayisine odaklı dergileri, bir kahvehaneler zincirini, kitap yayıncılığını vb. kapsayan başka şirketleri de bünyesinde bulunduran Dolmabahçe Şirketler Grubu'na bağlı. Grubun patronu Abdülkadir Özkan, ilk günden beri CHP'nin boykot çağrılarına sosyal medyadan yönelttiği galiz tepkilerle göze çarpmıştı. 

2010'da Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014'te de Milli Eğitim Bakanlığında basın müşaviri olarak çalışan, 2015'te başbakan başdanışmanlığına getirilen Özkan X hesabından Espressolab protestosunu "vatan hainliği" olarak nitelemekle yetinmemiş, oğlunun tutuklanmasını protesto edişi dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun babasını da nefret söylemiyle hedef almıştı. Ancak tepkiler üzerine hesabını kapatmak zorunda kaldı. 

Müzikseverler, kendilerini "vatan haini" olarak niteleyen Özkan'a gösterdikleri kitlesel tepkiyi genişleterek, konseri boykot listesine dahil etttiler. Ayrıca sosyal medyadan doğrudan doğruya Muse'a da seslendiler. 

Muse'a çağrı

Şarkıcı Kalben'in Muse'a hitaben yayımladığı İngilizce çağrının bir milyona yakın görüntülenme alması grubun kendi ülkesinde ve uluslararası müzik piyasasında da konseri iptal doğrultusunda güçlü bir baskı altına olduğunu gösterdi.

 (AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Muse İstanbul Alternatif rock boykot İBB operasyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git