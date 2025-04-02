Yayınevleri de boykotta: Satışa ara veriyoruz

Üniversite öğrencilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan sokak eylemlerinin devamında 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısına bir desek de yayınevlerinden geldi.

Aralarında NotaBene Yayınları, Yordam Kitap, Notos Kitap, Ayrıntı Yayınları, İthaki Yayınları ve Sel Yayıncılık gibi yayınevlerinin de bulunduğu 19 yayınevi, 2 Nisan'da satışlarını durduracaklarını açıkladı.

Boykot kararını sosyal medya hesaplarından duyuran yayınevleri, internet sitelerini bir gün boyunca satışa kapatacaklarını belirtti.

Agora Kitaplığı, Alakarga Yayınları, Ayrıntı Yayınları, Dipnot Yayınları, Güldünya Yayınları, Holden Kitap, İthaki Yayınları, JBC Yayıncılık, Metinlerarası Kitap, Metis Yayınları, Monografi Yayınları, NotaBene Yayınları, Notos Kitap, Plüton Kitap, Sel Yayıncılık, SRC Kitap, Sırtlan Kitap, Vacilando Kitap, Yordam Kitap, Eksik Parça Yayınları, Gergedan Kitabevi, Heybeli Sahaf, Holden Kitap, İmge Kitabevi, İstos Yayın, Livera Yayınevi, Minas Yayınları, Moda Kitap, Olimpos Yayınları, Otonom Yayıncılık, Pusula Sahaf, Sakin Kitap, Tapınak Sahaf, Tekin Yayınevi.

Bazı yayınevlerinin paylaşımlarından öne çıkanlar:

NotaBene Yayınları: "2 Nisan'da tüketimi durduruyoruz! İnternet sitemiz satışa kapalı olacak."

Yordam Kitap: "Toplumsal dayanışmanın gücüne inanıyoruz. 2 Nisan'da satışa ara veriyoruz."

Ayrıntı Yayınları: "Boykot, Anayasa tarafından korunan meşru bir haktır. Biz de destek veriyoruz!"

İthaki Yayınları: "#BOYKOT çağrısını destekliyoruz. 2 Nisan'da internet sitemiz kapalı olacak."

Sel Yayıncılık: "2 Nisan'da dükkânımız ve internet sitemiz satışa kapalıdır. Okurlarımıza duyurulur!"

2 Nisan ekonomik boykotu nedir ve nasıl başladı?

2 Nisan 2025'te, üniversite öğrencileri ve çeşitli sivil toplum grupları tarafından düzenlenen bir günlük tüketim boykotu olarak tarihe geçti.

Bu boykot, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sokak eylemleri ve protestoların devamı niteliğinde. İmamoğlu, "ihaleye fesat karıştırma", "kişisel verileri kaydetme", "rüşvet" ve "örgüt kurma" gibi suçlamalarla tutuklanmış ve görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeler üzerine, üniversite öğrencileri ve sivil toplum grupları, 2 Nisan'da tüketim faaliyetlerini durdurarak tepkilerini göstermek amacıyla boykot çağrısı yaptı.

Boykotun amacı nedir?

Boykotun temel amacı, tüketicilerin ekonomik güçlerini kullanarak toplumsal ve siyasi taleplerini dile getirmektir. Katılımcılar, bu eylemle mevcut ekonomik ve siyasi duruma dikkat çekmeyi ve değişim talep etmeyi hedefliyor. Özellikle, İmamoğlu'nun tutuklanması ve öğrenci protestolarına yönelik sert müdahaleler karşısında demokratik hak ve özgürlüklerin korunması için bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. ​

Kimler boykota destek veriyor?

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra, birçok yayınevi ve sivil toplum kuruluşu boykota destek vermektedir. NotaBene Yayınları, Yordam Kitap, Notos Kitap, Ayrıntı Yayınları, İthaki Yayınları ve Sel Yayıncılık gibi yayınevleri, 2 Nisan'da satışlarını durduracaklarını duyurmuştur. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de boykota destek verdiğini açıklamış ve herkesi bu eyleme katılmaya davet etti.

Boykot kapsamında hangi eylemler planlanıyor?

Katılımcılar, 2 Nisan günü boyunca herhangi bir ürün veya hizmet satın almayarak ekonomik faaliyetlere katılmamayı planlıyor. Bunun yanı sıra, boykotu destekleyen gruplar ve bireyler, sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyaları düzenliyor ve boykotun nedenleri ile amaçlarını geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor. Ayrıca, bazı işletmeler ve yayınevleri, bu tarihte satışlarını durdurarak boykota destek veriyor.

Boykotun yasal ve siyasi yansımaları nelerdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarıyla ilgili olarak "halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik ayrıştırıcı söylemler" nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarını "ekonomiyi sabotaj girişimi" olarak nitelendirdi ve bu çağrılar nedeniyle maddi kayba uğrayan işletmelerin tazminat davası açabileceğini iddia etti. Hükümet yetkilileri, boykotun milli menfaatlere zarar verdiğini savunarak eleştirilerde bulundu.

Öte yandan, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri, boykotun demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, hükümetin bu tür tepkilere karşı daha toleranslı olması gerektiğini ifade ediyor.