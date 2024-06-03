ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 17:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:56
2 dk Okuma

CHP, kayyım atanan Hakkari'ye heyet gönderiyor

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından CHP heyetinin yarın Hakkari’ye gideceğini açıkladı: "Kayyım anlayışının karşısındayız. Kayyım uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, kayyım atanan Hakkari'ye heyet gönderiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyıma ilişkin konuşan Yücel, CHP heyetinin yarın Hakkari'ye gideceğini söyledi.

“Madem bu belediye başkanı hakkında, iki ay sonra görevden alacak kadar ciddi iddialar vardı adaylığına neden izin verildi?” diye soran Yücel, “Madem bu belediye başkanının adaylığı YSK tarafından onaylandı, sandığa girdi ve seçildi, o halde halkın iradesine neden siyasi bir müdahale yapılıyor? Hakkari’ye kayyum atanması, 31 Mart'ta Hakkarililerin sandığa yansıyan iradesinin gasp edilmesidir” dedi.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
3 Haziran 2024

Yücel, şöyle devam etti:

“31 Mart’ta vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradeleri, iktidara pek çok konuda mesaj verdi. Bunlardan biri de kayyum atamaları idi. İktidarın bu mesajları hala idrak edemediğini, bu sabah Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atanmasından anlıyoruz.

Kayyım uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür. Kayyum atamak, masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş Belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmektir. Biz şüphesiz, Hakkâri halkının iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız. Bu konu MYK toplantımızda görüşüldü ve MYK görevlendirmesiyle yarın, Genel Başkan yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte yarın Hakkari’ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

Özgür Özel: Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir
Özgür Özel: Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir
3 Haziran 2024

(RT)

hakkari belediyesi
ilgili haberler
Bakırhan: Geri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız
Bugün 14:16
/haber/bakirhan-geri-alincaya-kadar-hakkariden-ayrilmayacagiz-296130
Mehmet Sıddık Akış kimdir?
Bugün 12:34
/haber/mehmet-siddik-akis-kimdir-296117
Sánchez Amor'dan kayyım açıklaması: Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı
Bugün 11:44
/haber/sanchez-amor-dan-kayyim-aciklamasi-demokratik-ilkelere-apacik-bir-saldiri-296114
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum
Bugün 11:02
/haber/yerine-kayyim-atanan-mehmet-akis-direnenleri-selamliyorum-296112
Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı
Bugün 10:48
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet
Bugün 09:31
/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
ilgili haberler
Bakırhan: Geri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız
Bugün 14:16
/haber/bakirhan-geri-alincaya-kadar-hakkariden-ayrilmayacagiz-296130
Mehmet Sıddık Akış kimdir?
Bugün 12:34
/haber/mehmet-siddik-akis-kimdir-296117
Sánchez Amor'dan kayyım açıklaması: Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı
Bugün 11:44
/haber/sanchez-amor-dan-kayyim-aciklamasi-demokratik-ilkelere-apacik-bir-saldiri-296114
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum
Bugün 11:02
/haber/yerine-kayyim-atanan-mehmet-akis-direnenleri-selamliyorum-296112
Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı
Bugün 10:48
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet
Bugün 09:31
/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
Sayfa Başına Git