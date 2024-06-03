Barolardan kayyıma tepki: Seçmen iradesine saygı duyun

Diyarbakır ve Hakkari Barosu, 31 Mart’ta Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınması ve yerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Barolar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, “Seçmen iradesine, seçme ve seçilme hakkına saygı duyulmasını” talep etti.

Hakkari Barosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle “sivil darbe”dir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Seçmen iradesine, seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilerek, Hakkari Belediyesi Eş Başkanının derhal göreve iade edilmesi gerekmektedir.”

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Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

Diyarbakır Barosu ise yaptığı açıklamada ifadelere yer verdi:

“Bugün Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde gözaltına alınmış, belediye hizmet binası kolluk tarafından ablukaya alınmış, İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atama kararı verilmiştir. Bugün alınan bu karar ile seçmen iradesine karşı kayyum atanmıştır.

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Seçmen iradesine, seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilerek, Hakkari Belediyesi Eş Başkanının derhal göreve iade edilmesini bekliyoruz.”

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Bugün Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde gözaltına alınmış, belediye hizmet binası kolluk tarafından ablukaya alınmış, İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atama kararı verilmiştir.



Bugun alınan bu karar ile seçmen iradesine karşı kayyum… — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) June 3, 2024

(RT)