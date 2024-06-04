Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp İçişleri Bakanlığı’nın yerine Vali Ali Çelik'i kayyım olarak ataması sonrası birçok şehirde eylemler yasaklandı.

11 ilin valilikleri aldıkları kararla kentlerde etkinlik, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantısı, miting, stant açılışı, imza kampanyası, çadır kurma, açlık grevi, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtımı ile her türlü protestoya engel getirdi.

Söz konusu iller Hakkari, Van, Diyarbakır, Mersin, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı, Muş ve Iğdır.

Valilikler yasakları ‘milli güvenliğin sağlanması’, ‘kamu düzeninin korunması’, ‘asayiş’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi’, ‘şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi’, ‘vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması’ gibi söylemlerle gerekçelendirdi. "Toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğini" iddia etti.

Yasak kararlarının bitişi illere göre 6 Haziran ile 12 Haziran arasında değişiyor.

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

(HA)