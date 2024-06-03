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Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 17:04
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:30
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STK’lerden kayyım açıklaması: Hakkari halkının iradesi, hepimizin iradesidir

Sivil toplum örgütleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi: "Dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygının gereğinin yapılmasını ve Hakkari’ye atanan kayyımın derhal geri çekilmesini istiyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
STK’lerden kayyım açıklaması: Hakkari halkının iradesi, hepimizin iradesidir

Sivil toplum örgütleri, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınması ve yerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ( ADAM-DER), Bakırköy Kent Savunması, Barış Vakfı, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu ( DAD), Doğu-Güneydoğu Dernekleri ( DGD) Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Ortak Yaşam Ağı, Yurttaş Girişimi, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi ve 78’liler Girişimi yaptıkları ortak açıklamada, kayyım kararının geri çekilmesini istedi.

DEM Parti'den kayyıma karşı nöbet eylemi
DEM Parti'den kayyıma karşı nöbet eylemi
3 Haziran 2024

 Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Asılsız ithamlarla, siyasallaşmış yargı devreye sokularak ,anayasal hak ve güvenceler göz ardı edilerek, halk iradesi yok sayılarak,  seçilmiş yöneticilerin salt iktidar istedi diye görevden alınması,  iktidarın söylediklerinin tam tersine despotik ve çatışmacı politikalarda ısrar edeceğini gösteriyor.

İktidarın yerel seçimlerde ekmek ve adalet talebi etrafında ortaklaşmış muhalefeti parçalamak ve etkisizleştirmek amacıyla yumuşama ve normalleşme söylemleri arkasında attığı anti demokratik hukuksuz adımlara karşı demokrasiden yana tüm muhalefet bütün toplumsal kesimleri bu irade gaspına karşı açık ve net bir tutum almaya çağırıyoruz.

Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygının gereğinin yapılmasını ve Hakkari’ye atanan kayyımın derhal geri çekilmesini istiyoruz.”

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
3 Haziran 2024

(RT)

hakkari belediyesi
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Bugün 09:31
/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
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