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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 09:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 09:34
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Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet

Belediyeye kayyım atanması bugün de Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri ile CHP heyetinin katılacağı eylemlerle protesto edilecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkâri Belediyesi'ne dün (3 Haziran) kayyım atanmasına karşı başlatılan eylemler sürüyor.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, mart ayındaki yerel seçimlerde yüzde 48,92, en yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez yüzde 46,59 oranında oy almıştı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi, Hakkâri Valiliğinin bulunduğu Bulvar Caddesi'nde oturma eylemi başlattı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, eylemin yapıldığı yere yüzlerce polis getirildi. Milletvekilleri, abluka altında sabaha kadar nöbetini sürdürdü. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımı ile eylemler bugün de sürecek.

Saat 13.00'daki yürüyüşün ardından Hakkâri Belediyesi’nin binası önünde açıklama yapılacak. (TY)

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Bugün 00:05
/haber/hakkari-ye-kayyim-in-gerekcesi-firari-savcidan-296101
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3 Haziran 2024
/haber/chp-kayyim-atanan-hakkari-ye-heyet-gonderiyor-296090
Mehmet Sıddık Akış kimdir?
Bugün 12:34
/haber/mehmet-siddik-akis-kimdir-296117
STK’lerden kayyım açıklaması: Hakkari halkının iradesi, hepimizin iradesidir
3 Haziran 2024
/haber/stklerden-kayyim-aciklamasi-hakkari-halkinin-iradesi-hepimizin-iradesidir-296089
Bakırhan: Geri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız
Bugün 14:16
/haber/bakirhan-geri-alincaya-kadar-hakkariden-ayrilmayacagiz-296130
Sánchez Amor'dan kayyım açıklaması: Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı
Bugün 11:44
/haber/sanchez-amor-dan-kayyim-aciklamasi-demokratik-ilkelere-apacik-bir-saldiri-296114
Hakkari’ye kayyım atanmasının ardından 11 ilde eylem yasağı
Bugün 10:48
/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler
3 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesi-ne-kayyim-atanmasina-tepkiler-296066
Meclis'te kayyım protestosu başladı
Bugün 17:53
/haber/meclis-te-kayyim-protestosu-basladi-296145
Yerine kayyım atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum
Bugün 11:02
/haber/yerine-kayyim-atanan-mehmet-akis-direnenleri-selamliyorum-296112
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