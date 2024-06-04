Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkâri Belediyesi'ne dün (3 Haziran) kayyım atanmasına karşı başlatılan eylemler sürüyor.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, mart ayındaki yerel seçimlerde yüzde 48,92, en yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez yüzde 46,59 oranında oy almıştı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi, Hakkâri Valiliğinin bulunduğu Bulvar Caddesi'nde oturma eylemi başlattı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, eylemin yapıldığı yere yüzlerce polis getirildi. Milletvekilleri, abluka altında sabaha kadar nöbetini sürdürdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımı ile eylemler bugün de sürecek.

Saat 13.00'daki yürüyüşün ardından Hakkâri Belediyesi’nin binası önünde açıklama yapılacak. (TY)