İngiltere’de aşırı sağcılar mültecilerin kaldığı oteli yakmaya çalıştı

İngiltere'nin Rotherham kentinde göçmen karşıtı eylem düzenleyen aşırı sağcılar, mültecilerin tutulduğu bir oteli yakmaya çalıştı.

Rotherham’da aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi. Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı, bir polis yaralandı.

NOW - "Migrant hotel" besieged and stormed in Rotherham, England.pic.twitter.com/0d6f0fnPoQ — Disclose.tv (@disclosetv) August 4, 2024

Sosyal medyadaki görüntülerde, aşırı sağcıların otelin giriş katında camı kırılan bir bölümden binayı yakma çabası yer aldı. Polis, saldırganları binadan uzaklaştırmakta zorluk yaşadı. Binaya yangın tüpleri ve sandalyeler atan aşırı sağcılar, bina kapılarına barikat kurarak içerdekilerin çıkmasını engellemeye çalıştı.

Otelde çıkan küçük yangın büyümeden söndürüldü.

Eylemleri engelleme, arama ve gözaltı yetkisi

Middlesbrough kentinde de yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler grubu kontrol etmeye çalışan köpekli polislere ve çevik kuvvet ekiplerine şişe ve elektronik sigaralar attı.

Bolton kentinde polise tüm kentte eylemleri engelleme, arama ve gözaltı yetkisi verildi.

92 kişi gözaltına alındı

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan ve dün çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından toplam 92 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Blackburn ve Stoke-on-Trent'te düzenlenen eylemlere ilişkin, bu bölgelerden sorumlu polis teşkilatları açıklama yaptı.

“Bıçaklama iddiası doğru değil”

Liverpool bölgesinden sorumlu Merseyside Polisi, ikisi hafta başında Southport kentinde bir camiye ve polise düzenlenen saldırı nedeniyle olmak üzere toplamda 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hull bölgesinden sorumlu Humberside Polisi de dün yaşanan ve bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla daha da şiddetlenen olaylarda 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Avon ve Somerset Polisi, dün gece geç saatlere kadar devam eden ve atlı polislerin aşırı sağcılar ile karşıt görüşlülere müdahale ettiği Bristol'de, 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Toplantı ve eylem yasağının getirildiği Blackpool'un yanı sıra farklı olayların yaşandığı Preston ve Blackburn'den sorumlu olan Lancashire Polisi de üç kentte toplam 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yine bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla olayların arttığı Stoke-on-Trent'te ise Staffordshire Polisi, 10 kişinin gözaltına alındığını, bıçaklama iddiasının ise doğru olmadığını duyurdu.

Kuzey İrlanda Polisi, önceki gece aşırı sağcıların bir cami çevresinde bir araya gelip bazı iş yerlerine zarar verdiği olayların ardından 2 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, Leeds'deki olaylar sonucunda 1, Leicester'da da 2 kişi gözaltına alındı.

“Mahkemeler 24 saat çalışabilir”

Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı sağcıların şiddet olayları karşısında her türlü adımı atacağını belirtti.

Sorumluların, hızlı şekilde hapis ve yasaklama gibi gerekli cezaları alması konusunda Başbakan Keir Starmer'ın kararlı olduğunu aktaran Johnson, "Buna gerekiyorsa mahkemelerin 24 saat çalışması da dahil" dedi.

Johnson, Starmer'ın Kraliyet Savcılık Ofisi'nin başında olduğu 2011'de yaşanan Londra eylemlerinde bu kararın verildiğini de hatırlattı.

Ne olmuştu? Southport kentinde hafta başında bir bıçaklı saldırgan çocuklara saldırdı, 3 çocuk öldürüldü, 8'i çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde failin, ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir mülteci olduğu iddiası yayıldı. Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir İngiltere vatandaşı olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenledi. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcıların eylemleri ülke geneline yayıldı. Aşırı sağcılar, Cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yaktı.

(AS)