İngiltere’de aşırı sağcılar mültecilerin kaldığı oteli yakmaya çalıştı

İngiltere'nin Rotherham kentinde göçmen karşıtı eylem düzenleyen aşırı sağcılar, mültecilerin tutulduğu bir oteli yakmaya çalıştı.

Rotherham’da aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi. Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı, bir polis yaralandı.

NOW - "Migrant hotel" besieged and stormed in Rotherham, England.pic.twitter.com/0d6f0fnPoQ