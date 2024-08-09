İngiltere’de "sosyal medya paylaşımıyla aşırı sağcı eylemleri başlatmaktan" gözaltı

İngiltere’de Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın, ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle dün (8 Ağustos) gözaltına alındı" bilgisi yer aldı.

“Kötü niyetli ve yanlış bilgiler”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti:

"Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir."

“Birisinden böyle bir bilgi almıştım”

Daily Mail, gözaltına alınan kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi almıştım" dedi.

Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.

Kapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth, The Times'e yaptığı açıklamada da "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medyadan ilk o paylaştı Southport saldırganıyla ilgili sosyal medya paylaşımında Spofforth, şüphelinin adını "Ali Al-Shakati" olduğunu yazmış ve İngiltere'ye geçen yıl kaçak yollarla gelen, istihbarat servisinin izlediği bir isim olduğunu belirtmişti. Polis, saldırganın yaşının 17 olmasından dolayı kimliğini açıklamamış, ancak sosyal medyada Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiası üzerine ülkede aşırı sağcılar camilere ve yabancılara yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Ülkede 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğramış, camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar görmüştü. Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da açıklandı.

İngiltere'deki aşırı sağcı sokak olaylarında 483 kişi gözaltına alınırken bu kişilerden 149'u hakim karşısına çıktı. 13 kişi 11 ay ile 3 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

(AS)