İngiltere’de aşırı sağ şiddetini binlerce kişi protesto etti

İngiltere’de üç çocuğun öldürülmesinden sonra aşırı sağcı gruplar ırkçı şiddet eylemleri başlattı. 7 Ağustos’ta aşırı sağcıların ülke çapında eylemler planlandığı haberleri üzerine ırkçılık karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı.

Sokağa inen aşırı sağ karşıtları, aralarında Londra, Bristol, Newcastle ve Manchester’ın da olduğu birçok farklı şehirde göçmen yanlısı “Göçmenleri hoş karşılıyoruz” ve “Irkçılar dışarı” sloganlarıyla yürüdüler.

Irkçılık karşıtları sokakları doldurdu

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, göçmen karşıtlarının eylem yapması beklenen noktalarda yapılan eylemler genel anlamda barışçıl geçti. Bristol kentinde de 1500 dolayında aralarında sendikacılar, faşizm karşıtları; Siyah ve Asyalıların da olduğu aşırı sağ karşıtı eylemci sokaklardaydı.

Brighton kentinde ise sekiz aşırı sağcı protestocu, bir göçmen avukatının ofisinin bulunduğuna inandıkları binanın önünde toplandıktan sonra etrafları binden fazla karşıt protestocu tarafından sarılınca polis koruması eşliğinde bir binaya sığınmak zorunda kaldılar.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, artan aşırı sağ şiddetine cevap olarak Pazartesi günü yapılan acil toplantı sonrasında aşırı sağ şiddetine karşı ‘özel kuvvet’ kurulacağını açıklamış ve camilere ya da Müslüman toplumuna yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti.

Ne olmuştu? Southport kentinde hafta başında bir bıçaklı saldırgan çocuklara saldırdı, 3 çocuk öldürüldü, 8'i çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde failin, ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir mülteci olduğu iddiası yayıldı. Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir İngiltere vatandaşı olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenledi. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcıların eylemleri ülke geneline yayıldı. Aşırı sağcı eylemciler bir oteli yakmaya kalktı, mültecilere saldırdılar, araçları yakıldı, bazı evler ve dükkanlar yağmalandı. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından toplam 483 kişi gözaltına alındı ve 13 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında bir kişi, sosyal medyada "ırkçı nefreti körüklemek" amacıyla paylaşımlar yapmaktan yargılanıyor.

(NK)