İsrail'de aşırı sağcılar askerlerin çıkarıldığı mahkemeyi bastı

İsrailli aşırı sağcı bir grup, 9 askerin gözaltına alındığı Beit Lid isimli askeri mahkemeye baskın düzenledi.

Gözaltındaki İsrailli askerler, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in güneydeki Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulunmakla suçlanıyor.

Askeri üste arbede yaşandı

İsrail basınındaki haberlere göre, yaklaşık 100 kişilik İsrailli aşırı sağcı grup, gözaltına alınan 9 İsrail askerinin çıkarıldığı askeri mahkemenin de içinde bulunduğu Beit Lid askeri üssüne girdi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, askeri mahkemeye zorla giren İsrailli aşırı sağcı göstericiler ve onları önlemeye çalışan askerler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri ve polisleri, göstericileri askeri üsten çıkarmaya çalışırken de mahkeme önünde kargaşa meydana geldi.

Beit Lid askeri mahkemesinden çıkarılan İsrailli aşırı sağcılar, askeri üssün gözaltı merkezinin önünde gösterilerine devam etti.

İsrailli aşırı sağcı gruplar, askeri hapishanenin bulunduğu bölümdeki demir kapıyı yumrukladı. İsrail askerleri, göstericileri alandan uzaklaştırmak için askeri üsten tazyikli su sıktı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, polise kanunu çiğneyenlere karşı harekete geçme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de bölgedeki askeri üsse gitti.

İsrail muhalefetinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidar koalisyonu içindeki "şiddete çağrı yapan aşırıcı figürleri" eleştirerek İsrail'in sorumlu kararlar alacak bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İşkence suçlaması

İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere cinsel işkence yapmak ve cinsel istismar etmekle suçlanan 9 İsrail askeri gözaltına alındı.

İşkenceye maruz kalan Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan bazı askerlerin, askeri savcılığın gönderdiği askerlere göz yaşartıcı gaz sıktığı, taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında yer aldığı onlarca kişilik aşırı sağcı gösterici grubu, Sde Teiman askeri üssüne zorla girerek baskın düzenledi. İsrail basınına yansıyan görüntülerde, aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot'un askeri üssün zincirli kapısını aralayarak içeri girmeye çalıştığı, askerlerin kendisini engellemeye çalıştığı görüldü.

Bunun ardından kalabalık, askeri üssün demir kapısını tutmaya çalışan askerleri zorlayarak içeri girdi. Göstericiler, askeri üssün içine doğru koşuşturduğu askerlerin bazılarını engellemeye çalıştığı anlar ile arbede ve kargaşa görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Ordu radyosunun haberine göre, silahlı ve üniformalı bazı yedek askerler de göstericilere destek olmak üzere bölgeye gitti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri üsse düzenlenen baskını kınayarak sükunet çağrısı yaptı.

İsrail'de iktidar koalisyonundaki sağ ve aşırı sağ partiler, askeri savcılığın askerleri gözaltına alma girişimine karşı çıkmıştı. Buna karşın muhalefet, "bağımsız yapıların soruşturmalarını yürütmesi gerektiği, kimsenin hukuktan üstün olmadığını" açıkladı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.