Paris’te “aşırı sağ” protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkede aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkmasını protesto etmek üzere sokağa çıktı.

Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi.

Sola birleşme çağrısı

Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek seçimlerde sol partilerin birleşmesini istedi.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu. Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından Macron, sonuçların, “Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını” söyledi ve meclisi feshettiğini duyurdu. Fransa 30 Haziran - 7 Temmuz’da erken seçime gidecek.