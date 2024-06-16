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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2024 13:07
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2024 13:22
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Fransa'da halk aşırı sağa karşı sokağa indi

Fransa erken genel seçime giderken aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin yüksek oy toplamasından endişelenen halk, sokağa inerek tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa'da halk aşırı sağa karşı sokağa indi
Fotoğraf: AA

Fransa'da başta Paris, Marsilya, Grenoble olmak üzere 150 kadar noktada aşırı sağa karşı dün (15 Haziran) gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kitle, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriye Meclis feshedilmeden önce milletvekili olarak görev yapan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Mathilde Panot ve Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure gibi isimler de katıldı.

Göstericiler, Marine Le Pen'in aşırı sağcı RN partisinin, genel seçim kapsamında yüksek oy oranı toplaması ihtimali karşısında duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Erken genel seçimde sol ve çevreci partilerin ittifakı olan Halk Cephesi'nin milletvekili adaylarından yana oy kullanma çağrısında bulunan göstericiler, "Faşizm öldürüyor, faşizme karşı mücadele edelim" ve "Fransızlar çok çabuk unutuyorsunuz, aşırı sağ iktidarı aldığında, geri vermez" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca, kortejin geçtiği sokaklarda duvarlara "RN'ye oy vermeyin" ve "İçinde nefret barındırmayan parti istiyoruz" yazıldı.

(AD)

Fransa
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