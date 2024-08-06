İngiltere’den Musk’ın “iç savaş” yorumuna tepki

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarıyla ilgili ABD’li teknoloji CEO’su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı yoruma tepki gösterdi.

Elon Musk, X hesabından 4 Ağustos'ta, eylemcilerin polise havai fişek attığını gösteren videoyu yayımlayarak "İç savaş kaçınılmaz" diye yazdı.

“Sosyal medya suç faaliyetlerini paylaşmamalı”

Başbakanlık Sözcüsü, bu yorumun ve Musk’ın diğer paylaşımlarının, "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" söyledi.

Sözcü, "sosyal medya şirketlerinin yapabileceği ve yapması gereken daha çok şey olduğuna" dikkati çekerek bu şirketlerin suç faaliyetlerinin internette paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

İngiltere’de aşırı sağcılar mültecilerin kaldığı oteli yakmaya çalıştı

İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander da Musk'ın yorumlarını, "tamamen haksız" ve "oldukça içler acısı" olarak niteledi.

Civil war is inevitable — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2024

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk'ın, İngiltere geneline yayılan aşırı sağcıların şiddet eylemlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına yaptığı yorumlar tepki çekmişti.

Ne olmuştu? Southport kentinde hafta başında bir bıçaklı saldırgan çocuklara saldırdı, 3 çocuk öldürüldü, 8'i çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde failin, ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir mülteci olduğu iddiası yayıldı. Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir İngiltere vatandaşı olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenledi. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcıların eylemleri ülke geneline yayıldı. Aşırı sağcı eylemciler bir oteli yakmaya kalktı, mültecilere saldırdılar, araçları yakıldı, bazı evler ve dükkanlar yağmalandı. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından toplam 92 kişi gözaltına alındı.

(AS)