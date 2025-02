Hunter Schafer’ın pasaportunda cinsiyet hanesi ‘erkek’ olarak değiştirildi

Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer, TikTok’ta paylaştığı bir videoda, yenilenen pasaportunda cinsiyetinin "erkek" olarak yazıldığını açıkladı.

Bu değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump’ın sadece iki cinsiyetin –doğumda atanan erkek ve kadın– devlet tarafından tanınmasını öngören başkanlık kararnamesi sonrası gerçekleşti.

Oyuncu, başta böyle bir politikanın gerçekten hayata geçeceğine inanmadığını belirtti; ancak yeni pasaportunu aldığında, cinsiyet hanesinde "erkek" yazdığını gördü.

Schafer, HBO’nun Euphoria, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ve Amazon’un yakında çıkacak dizisi Blade Runner 2099 gibi yapımlarıyla Hollywood’un en tanınan trans oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

“İlk kez yaşıyorum”

Variety’de yer alan habere göre Schafer, paylaştığı videoda şöyle dedi:

“Çoğumuzun hatırladığı gibi, Trump başkan olduğu ilk gün bir kararname imzalayarak devletin sadece doğumda atanan erkek ve kadın cinsiyetlerini tanıyacağını ilân etti. Bunun bir sonucu olarak Konsolosluk İşleri Bürosu, cinsiyet simgesi değişikliği talep eden veya doğumda atanan cinsiyetten farklı bir cinsiyet simgesiyle yapılan pasaport yenileme ve yeni başvurularını askıya aldı.

“Cinsiyet hanem ilk olarak ergenlik dönemimde, ehliyetimi aldığım zaman değiştirildi, ardından pasaportlarım da kadın olarak düzenlendi. O zamandan beri bu konuda herhangi bir sorun yaşamadım. Ancak geçen yıl Barselona’da çekim yaparken çantam çalındı ve içinde 30’lu yaşlarıma kadar kullanmam gereken pasaportum da vardı. Bunun üzerine acil bir pasaport çıkardım, eski pasaportumun geçici bir kopyasıydı ve sadece bir yıl boyunca kullanılabiliyordu.

“Amerika’ya döner dönmez bu sorunu çözmem ve gerçek bir pasaport almam gerekti. Bunun için bugün Los Angeles’taki Federal Pasaport Ajansı’na gittim. Daha önce de benzer bir süreçten geçmiştim ve prosedürde hiçbir fark yoktu. Her zamanki gibi tüm belgeleri doldurdum, cinsiyet hanesine kadın yazdım. Ancak pasaportumu aldığımda cinsiyetimin erkek olarak değiştirildiğini gördüm. Cinsiyet hanemi değiştirdiğimden beri ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Üstelik neredeyse 10 yıl oldu. Bunun doğrudan mevcut yönetimin politikalarının bir sonucu olduğunu düşünüyorum ve bu tür uygulamaların yavaş yavaş yürürlüğe girmesi beni korkutuyor.”

“Yorucu bir süreç”

Schafer, yaşadıklarını dile getirmesinin amacının “drama yaratmak ya da teselli aramak” olmadığını; bunun gerçekten yaşandığını göstermek istediğini söyledi. Oyuncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Açıkçası, pasaportuma ‘E’ yazmış olmaları umurumda bile değil. Bu, benim kim olduğumu değiştirmez. Ancak hayatımı biraz daha zorlaştırıyor. Henüz nasıl bir etkisi olacağını test etmedim; ama önümüzdeki hafta yeni pasaportumla yurt dışına çıkarken büyük ihtimalle sınır görevlilerine daha sık kim olduğumu açıklamak zorunda kalacağım. Bu da benim için gereksiz ve yorucu bir süreç olacak. Ama mesele sadece benim başıma gelenlerle sınırlı değil; bu durumun başka trans kadınlar ve erkekler için ne anlama geldiğini düşündüğümde, karşılaşılacak zorlukların listesi uzayıp gidiyor.

“Trans insanlar güzeldir. Biz hep var olacağız. Trans olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Pasaporttaki bir harf bunu değiştiremez. Bu yönetime lanet olsun.”

