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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 17:19
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 17:21
2 dk Okuma

Trump’ın seçilmesiyle LGBTİ+’ların ruh sağlığı destek başvuruları yüzde 700 arttı

Trump, seçim kampanyası süresince LGBTİ+ topluluğunu ve özellikle transları hedef alan kampanyalara yaklaşık 215 milyon dolar harcadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump’ın seçilmesiyle LGBTİ+’ların ruh sağlığı destek başvuruları yüzde 700 arttı
Görsel: Canva

Donald Trump’ın geçen hafta ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, ABD’de genç LGBTİ+'lara ruh sağlığı desteği sunan Trevor Project’e yapılan başvurularda önceki haftalara kıyasla yüzde 700 oranında artış kaydedildi.

Destek taleplerindeki bu artış, Trevor Project ve Morning Consult’un yakın zamanda gerçekleştirdiği bir ankete de yansıdı.

Ankete göre, ABD’deki LGBTİ+ gençlerin yüzde 90'ı “son dönemdeki siyasi gelişmelerin sağlıklarını olumsuz etkilediğini” belirtti.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Trevor Project CEO’su Jaymes Black, konuyla ilgili şöyle dedi:

Trevor Project, LGBTQ+ gençlerin, herhangi bir seçimin sonucu ne olursa olsun yanınızda olduğumuzu bilmelerini istiyor ve her LGBTQ+ gencin güvenli, onaylayıcı alanlara erişebilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz-özellikle de zorlu zamanlarda. LGBTQ+ gençler, hayatınız önemli ve siz onu yaşamak için doğdunuz.”

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LGBTİ+ hakları kapsamındaki yeni yasalar

Trump, seçim kampanyası süresince LGBTİ+ topluluğunu ve özellikle transları hedef alan kampanyalara yaklaşık 215 milyon dolar harcadı. Ayrıca, Trump’ın önde olduğu 19 eyalette trans karşıtı onlarca yasa kabul edildi. Trump, reşit olmayanlar için cinsiyet uyum sürecine ilişkin hizmetleri yasaklayacağına söz verdi ve Kongre'den “Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından tanınan tek cinsiyetin doğumda atandığı şekliyle erkek ve kadın olduğunu belirleyen” bir yasa tasarısı geçirmesini isteyeceğini söyledi.

Trans Legislation Tracker’a göre, 2024’te 43 eyaletin yasama organlarında trans toplumunu hedef alan toplam 664 yasa tasarısı sunuldu; bu sayı, 2022’de sunulanların dört katına karşılık geliyor. Bu tasarıların 45’i kabul edildi.

Trevor Project’in eylül ayında 61 bin katılımcıyla yaptığı araştırma, trans karşıtı yasalardan duyulan endişelerin trans ve non-binary gençler arasında intihar girişimlerini geçen yıl yüzde 72 oranında artırdığını ortaya koydu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2024 ABD seçimleri donald trump lgbti+ hakları trans karşıtlığı transfobi küresel sağ
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