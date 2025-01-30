Trans kadın mahpus, Trump’a dava açtı

ABD’de federal bir hapishanede tutulan trans kadın bir mahpus, erkek cezaevine yerleştirilmesini zorunlu kılan başkanlık kararnamesi nedeniyle Donald Trump’a dava açtı.

Kararname: Trump, ikinci dönem için yemin ettikten hemen sonra imzaladığı bir dizi başkanlık kararnamesi kapsamında, yalnızca "iki cinsiyeti" tanıyan bir politika başlattı. Kararname trans, nonbinary ve interseksleri spor alanından silmeyi ve trans kadınları erkek hapishanelerine yerleştirmeyi öngörüyor. Trump ayrıca 19 yaş altındakilerin cinsiyet uyum sürecini yasaklayan bir kararnameye de imza attı ve trans topluluğunu hedef alan başka düzenlemeler getirdi.

Dava, GLBTQ Hukuki Savunucular ve Destekleyiciler (GLBTQ Legal Advocates & Defenders) tarafından 26 Ocak Pazar günü Boston’daki bir mahkemeye sunuldu.

Hukuki şikâyette, Maria Moe anonim ismini kullanan davacının, tutuklandığından beri kaldığı kadın cezaevinden erkek cezaevine nakledileceğinin bildirildiği ve o tarihten bu yana tek kişilik hücrede tutulduğu belirtildi.

Riskler

Pink News’te yer alan habere göre Moe’yi temsil eden avukatlar, nakil gerçekleşirse müvekkillerinin “yüksek düzeyde taciz, istismar, şiddet ve cinsel saldırı riski” altında olacağını ifade etti. Avukatları ayrıca Moe’nin "erkek gardiyanlar tarafından çıplak aramaya maruz kalabileceği" konusunda da endişelerini dile getirdi.

Şikâyette ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Moe, erkek mahkumların önünde duş almak zorunda kalabilir. Bu durum, intihar riski ve depresyon oranlarında ciddi artışa yol açabilecek şekilde, cinsiyet disforisini daha da kötüleştirebilir. 14166 No’lu Başkanlık Kararnamesi, Maria Moe’ye anında zarar vermeye başladı. Moe ciddi sorunlar yaşadı ve kararname, ilerleyen süreçte onun güvenliği ve refahı açısından ciddi endişeler yaratacak.”

Moe’nin avukatları, herhangi bir naklin ABD Anayasası’nın zalim ve olağandışı cezaları yasaklayan 8. ek maddesini ihlal edeceğini savundu. Ayrıca, cinsiyet uyum sürecine yönelik sağlık hizmetlerinin iptal edilmesinin, 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasası’nı ihlal ettiğini de belirtti. (TY)