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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 09:12
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 10:15
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AB’den Macaristan’ı boykot kararı

Von der Leyen'in bu boykot kararı, AB Komisyonu'nun yasama süreçlerini zorlaştıracağı ve Macaristan'ın dönem başkanlığının AB'nin işleyişine olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağı belirtiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB’den Macaristan’ı boykot kararı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın 1 Ocak 2025'e kadar sürecek dönem başkanlığı boyunca AB Komisyonu'nun Macaristan'daki toplantılarına Bakan göndermeyeceğini açıkladı.

Bu karar, AB Komisyonu'nun Budapeşte’ye olağan çalışma ziyaretini de iptal etmesine yol açtı.

Avrupa Parlamentosu da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın genel kurula yönelik olağan konuşmasını iptal etti.

BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, bu boykot kararı, Orban'ın AB Dönem Başkanı olduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping gibi liderlerle görüşmesi nedeniyle alındı. Orban'ın bu ziyaretleri, AB politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ayrıca, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler, Macaristan'ın düzenlediği gayri resmi toplantılara yalnızca bürokratlarını göndermeye karar verdiler.

Von der Leyen'in bu boykot kararı, AB Komisyonu'nun yasama süreçlerini zorlaştıracağı ve Macaristan'ın dönem başkanlığının AB'nin işleyişine olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Bu kararın ayrıca, Ursula von der Leyen'in ikinci dönem AB Komisyonu Başkanı seçilme şansını artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Avrupa Parlamentosu 10. Yasama dönemi başlıyor
Avrupa Parlamentosu 10. Yasama dönemi başlıyor
15 Temmuz 2024

(EMK)

ursula vonder leyen Avrupa Birliği macaristan
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