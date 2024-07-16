AB’den Macaristan’ı boykot kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın 1 Ocak 2025'e kadar sürecek dönem başkanlığı boyunca AB Komisyonu'nun Macaristan'daki toplantılarına Bakan göndermeyeceğini açıkladı.

Bu karar, AB Komisyonu'nun Budapeşte’ye olağan çalışma ziyaretini de iptal etmesine yol açtı.

Avrupa Parlamentosu da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın genel kurula yönelik olağan konuşmasını iptal etti.

BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, bu boykot kararı, Orban'ın AB Dönem Başkanı olduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping gibi liderlerle görüşmesi nedeniyle alındı. Orban'ın bu ziyaretleri, AB politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ayrıca, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler, Macaristan'ın düzenlediği gayri resmi toplantılara yalnızca bürokratlarını göndermeye karar verdiler.

Von der Leyen'in bu boykot kararı, AB Komisyonu'nun yasama süreçlerini zorlaştıracağı ve Macaristan'ın dönem başkanlığının AB'nin işleyişine olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Bu kararın ayrıca, Ursula von der Leyen'in ikinci dönem AB Komisyonu Başkanı seçilme şansını artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Avrupa Parlamentosu 10. Yasama dönemi başlıyor

(EMK)