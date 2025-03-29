Protestocu Pikachu: Küçük de olsa bir tebessüm kondurabildiysem ne mutlu bana

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'da düzenlenen İmamoğlu protestolarında Pikachu kostümüyle polisten kaçan kişi ile bir araya geldi. Eylemlerde fenomen olan Pikachu ilk kez konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya Pikachu ile bir araya geldiği videoyu paylaştı, ona teşekkür etti.

Kameralar karşısında ilk kez konuşan Pikachu, protestoların gergin atmosferine neşeli bir dokunuş katmak istediğini belirterek, “Ülkemizde son dönemde yaşanan olaylar insanları çok gerdi. Ben de bu zor günlerde biraz olsun yüzleri güldürmek için buradayım. Vatandaşlarımızın yüzüne küçük de olsa bir tebessüm kondurabildiysem ne mutlu bana” dedi.

CHP’li Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi ki varsın Pikachu” diyerek eylemciye teşekkür etti.

Ne olmuştu?

“Pikachu” kostümü giymiş kişi, Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde 26 Mart’taki gösteride görüldü. Gözaltılar ve gergin anların arasında, polislerin kontrol altına almaya çalıştığı kalabalığın içinde, Pikachu kostümü giymiş bir kişi dikkatleri üzerine çekti. Pikachu, protestoların ortasında polis ekiplerinden kaçarken görüntülenmişti. Gösterilerde Pikachu kıyafeti giyen bir eylemci sosyal medyanın gündemini belirledi. Gündem olan videoda Pikachu kostümlü eylemcinin polis müdahalesinde kaçışı onbinlerce beğeni aldı. 'Pikachu' kelimesi X'te Trend Topik (TT) olurken kısa süre içinde de Pikachu ile ilgili binlerce tweet atıldı.

Pikachu hakkında

Pokemon aslında Japonya'da bir oyun olarak ortaya çıktı. 1996 yılında ortaya çıkan bu oyun dünya genelinde yayıldı. Oyun daha sonra animeye uyarlandı. Pokemon çizgi dizisinde, 10 yaşındaki Ash isimli çocuğun oyun ustası olmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Hem oyunuyla hem de anime serisiyle dünyada dikkat çeken Pokemon, zamanla büyük bir fenomene dönüştü ve Türkiye'de 2000'li yıllarda çocukların ve gençlerin kalbini fethetti. Pokemon izlenme rekorları kırdı, oyunun kartları cipslerde hediye olarak yer aldı, her sokakta çocuklar Pokemon oynamaya başladı.

Pokemon evrenindeki baş karakterlerden biri de Pikachu isimli Pokemon karakteridir. Sarı tüyleri ve sevimli halleriyle dikkat çeken Pikachu, oyunda elektrik vermesiyle ünlüdür. Aynı zamanda Ash'in de en yakın dostudur.

(EMK)