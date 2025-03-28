İsveçli gazeteci Joakim Medin İstanbul'da tutuklandı

İsveçli gazeteci Joakim Medin, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Medin’in, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra başlayan ve yedi gün devam eden protestoları izlemek için Türkiye’ye geldiği ancak iki gündür kendisinden haber alınamadığı, çalıştığı Dagens ETC gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson tarafından açıklanmıştı.

İstanbul'a gelen İsveçli gazeteciden haber alınamıyor

Gustavsson, İsveç hükümetinin doğrudan ve sert bir şekilde harekete geçmesini istedi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla tutuklandı

Medin, İstanbul'da, Ankara’daki nöbetçi hakimliğin kararıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler: "Bu korkunç bir haber ve kabul edilemez bir saldırı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) İsveç Temsilciliği Başkanı Erik Larsson, Medin'in Türkiye'de gözaltına alınma haberlerinin çok ciddi olduğunu ifade ederek, "Bu korkunç bir haber ve kabul edilemez bir saldırı" sözleriyle karşıladı.

Larsson, "Gazetecileri bu şekilde hedef almak ne yazık ki Türkiye'de yeni bir şey değil. Ancak son yıllarda taktikler değişti ve her şeyden önce gazetecileri yasal önlemler ve internet sansürü yoluyla susturmaya çalışıldı", diyor.

"Rejim umutsuzluğa kaplıyor"

Larsson, şimdiyse Türkiye'de gazetecileri tutuklamaya geri dönmenin "rejimin umutsuzluğa kapılmaya başladığının bir işareti" olarak yorumluyor.

"Bu, otoriter liderden duyulan hoşnutsuzluğun çok güçlü ve önceki önlemlerin artık yeterli olmadığının göstergesi olduğunu" söylüyor. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarını kullanırken halkın desteğine sahip değil ve bu yüzden Türkiye'de çok eleştirel sesler olduğunu gösteren gazetecilerden çok korkuyor." diyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Temsilciliği, İsveçli yetkililerin harekete geçmesini ve "İsveç Dışişleri Bakanlığı ve hükümeti[nin], ne olduğunu bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını" istiyor.

İnsan hakları kuruluşu Utgivarna da tutuklamaya yönelik basın açıklamasında Joakim Medin'in serbest bırakılmasını talep ediyor. Ayrıca, yetkililerin olayları izleyen yabancı gazetecilerin güvenliğini garanti altına alması ve yerel medyaya saygı göstermesinin gerekliliğini vurguluyor.

Ne olmuştu?

İsveç gazetesi Dagens ETC, dış haber muhabiri Joakim Medin'in Türkiye'de gözaltına alındığını açıklamıştı. Gazete, muhabir Medin'in Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestoları haberleştirmek için perşembe günü İstanbul'a uçakla vardığını aktardı.

Gazetenin yazı işleri müdürü Andreas Gustavsson, Medin ile ilgili ilk açıklamasında "24 saatten fazla zaman geçti ve hiçbir haber alamadık. İsveç hükümetinin güçlü ve keskin bir adım atmasını talep ediyorum. Basın özgürlüğü saldırı altında" demişti. Gazete, Joakim Medin'in İstanbul'a ulaştıktan sonra, editörüne sorgulanmak üzere götürüldüğüyle ilgili bir mesaj attığını duyurmuştu.

Gustavsson, X hesabından yaptığı son açıklamada da "öğrenebildiğim son bilgiler şunlar" diyerek paylaştığı son durum bilgisinde "Joakim Medin tutuklandı ve cezaevine götürüldü. Türkiye tarafından araması olduğu söyleniyor. Yöneltilen suçlama bilinmiyor." dedi.

"Bu hızlı bir sınır dışı vakası olmayacak. Durum çok ciddi."

Türkiye'de hiçbir makam henüz Medin'in durumuyla ilgili açıklama yapmadı.

(AEK)