Milei, Trump’ın izinde: Arjantin Dünya Sağlık Örgütü’nden ayrılıyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılacağını duyurdu. Milei’nin sözcüsü Manuel Adorni, kararın özellikle Covid-19 pandemisi sırasında sağlık yönetimi konusundaki "derin görüş ayrılıkları" nedeniyle alındığını belirtti.

Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler’den (BM) ayrılma kararı alan Arjantin yönetimi, uluslararası kuruluşların ülkenin egemenliğine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini vurgulamıştı. 5 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında DSÖ’den resmen çekileceklerini duyuran Milei, bu adımı "ulusal sağlık politikalarında daha fazla esneklik sağlamak" amacıyla attıklarını ifade etti.

Sözcü Adorni, bu kararın Arjantin'e yerel ihtiyaçlara uygun politikalar uygulama imkânı tanıyacağını ve "kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını" sağlayacağını savundu.

Milei’nin kararı, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020’de Washington’un DSÖ’den çekileceğini açıklamasının ardından, Trump’ın yolunu takip ettiği yönündeki yorumları güçlendirdi. Kendisini "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, Trump’ın ekonomi ve yönetim politikalarının açık bir destekçisi olarak biliniyor.

(BGHA)