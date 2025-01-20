Trump’ın zafer konuşmasında insan hakları ihlali

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yerel saatle 12:00’de (TSİ: 20:00) başlayacak yemin töreniyle göreve başlayacak.
Yemin töreni öncesi başkent Washington’daki Capitol One Arena’da pazar günü (dün) bir konuşma yapan Trump’ın söyleminde göçmen karşıtlığı, transfobi ve militarizm yanlılığı öne çıktı.
Trump’ın “Make America Great Again Victory Rally” konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
“Ateşkes tarihi zaferimizin bir sonucu”
Gazze'deki ateşkesin Joe Biden yönetiminden ziyade kendi ekibinin başarısına bağlı olduğunu savunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.
Trump, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes anlaşmasının kendisi sayesinde gerçekleştiğini söyledi. “Bu anlaşma ancak Kasım ayındaki tarihi zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi” diyen Trump “Yeni gelen yönetimimiz üç aydan kısa bir süre içinde Orta Doğu'da tüm bunları başardı. Başkan olmadan, onların dört yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık” dedi.
En agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemleri”
Trump "Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz sınır güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçmenlerin girişini engellemek için başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Şimdiye kadar gördüğünüz en agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağım.” ifadesini kullandı.
Göçmenlere suç atfı
Trump, “Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Ülkemizi yeniden doğru yola sokmamız gerekiyor. Yarın akşama kadar (bu akşam) sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar. Amerikan topraklarında faaliyet gösteren yasa dışı yabancı çete üyelerini ve göçmen suçluları sınır dışı edeceğiz.” diye konuştu.
Trump’ın ilk icraatlarından biri: Transfobi
Trans kadın sporcuların kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyleyen Trump “Bu iş yarın halledilecek. Bu iş bitmiştir." dedi.
Ayrıca Trump ülkeyi herhangi bir füzeye ve gelecekteki olası saldırılara karşı savunmak amacıyla İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir şey inşa etme sözü verdi.
Af Örgütü’nden Trump’a uyarı
Uluslararası Af Örgütü, Trump’ın yemin töreni gerçekleşecek olan bugün yaptığı açıklamasında Trump’a insan haklarını koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.
Af Örgütü, Trump’ın 2016 ile 2020 arasındaki ilk başkanlık döneminde bağnazlığın, yabancı düşmanlığının ve beyaz üstünlükçülüğün damga vurduğunu ve geniş çaplı insan hakları ihlallerine yol açan birçok politikanın ve uygulamanın hayata geçirildiğini hatırlattı.
Trump’ın bugün başlayacak ikinci başkanlık dönemi; artan eşitsizlik, yükselen otoriter uygulamalar, süregelen çatışmalar, bedensel özerkliğe yönelik saldırılar, şirketlerin ve teknolojinin kontrolsüz gücü, şiddet ve güvensizlik nedeniyle yerinden edilme ve insan hakları ihlalleri, acıları hızlandıran ve artıran iklim acil durumu gibi önemli gündemlerle başlıyor.
“İnsan haklarını ihlallerini ifşa edeceğiz”
Trump’ın kampanya vaatlerinin insan haklarına yönelik ciddi tehditler içerdiğini vurgulayan Af Örgütü ABD Şubesi İdari Direktörü Paul O’Brien şunları söyledi:
İnsanlığın karşı karşıya olduğu tüm zorlukların ve sorunların çözümü daima, ayrımsız herkes için insan haklarının merkeze alınmasından geçiyor ve bu her zamankinden önemli. Ancak Başkan Trump, kampanyası boyunca devamlı, göçmenler ve trans gençler dahil en savunmasız toplulukları tehlikeli ve zalimce söylemlerle hedef aldı. Ayrıca doğrudan otoriter liderliğin kitabından seslenircesine siyasi rakiplerinden intikam alma sözü verdi ve gazetecileri hedef gösterdi.
ABD’de ve tüm dünyadaki üyelerimiz, müttefiklerimiz ve topluluklarımızla birlikte bu hükümeti insan haklarını koruma yükümlülüklerinden sorumlu tutmaya hazırız. Acımasız toplu sınır dışılara, protestocuların hedef alınmasına, üreme sağlığı haklarına yönelik kısıtlamalara ve insan haklarını hedef alan diğer saldırılara karşı mücadele edeceğiz. Yol gösterici olarak gördüğümüz insan hakları ışığında gözlemleyecek, belgeleyecek, ifşa edecek ve kolektif eylemliliği seferber edeceğiz.
(EC)