Trump’ın zafer konuşmasında insan hakları ihlali

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yerel saatle 12:00’de (TSİ: 20:00) başlayacak yemin töreniyle göreve başlayacak.

Yemin töreni öncesi başkent Washington’daki Capitol One Arena’da pazar günü (dün) bir konuşma yapan Trump’ın söyleminde göçmen karşıtlığı, transfobi ve militarizm yanlılığı öne çıktı.

Trump’ın “Make America Great Again Victory Rally” konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Ateşkes tarihi zaferimizin bir sonucu”

Gazze'deki ateşkesin Joe Biden yönetiminden ziyade kendi ekibinin başarısına bağlı olduğunu savunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür etti.

Trump, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes anlaşmasının kendisi sayesinde gerçekleştiğini söyledi. “Bu anlaşma ancak Kasım ayındaki tarihi zaferimizin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi” diyen Trump “Yeni gelen yönetimimiz üç aydan kısa bir süre içinde Orta Doğu'da tüm bunları başardı. Başkan olmadan, onların dört yılda başkan olarak başardıklarından daha fazlasını başardık” dedi.

En agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemleri”

Trump "Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz sınır güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçmenlerin girişini engellemek için başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Şimdiye kadar gördüğünüz en agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağım.” ifadesini kullandı.

Göçmenlere suç atfı

Trump, “Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Ülkemizi yeniden doğru yola sokmamız gerekiyor. Yarın akşama kadar (bu akşam) sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar. Amerikan topraklarında faaliyet gösteren yasa dışı yabancı çete üyelerini ve göçmen suçluları sınır dışı edeceğiz.” diye konuştu.

Trump’ın ilk icraatlarından biri: Transfobi

Trans kadın sporcuların kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyleyen Trump “Bu iş yarın halledilecek. Bu iş bitmiştir." dedi.

Ayrıca Trump ülkeyi herhangi bir füzeye ve gelecekteki olası saldırılara karşı savunmak amacıyla İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir şey inşa etme sözü verdi.