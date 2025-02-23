Malcolm X'in ailesinden Trump'a çağrı

ABD'deki siyah mücadelesinin sembol isimlerinden Malcolm X'in suikastının 60. yıldönümü (21 Şubat 1965) dolayısıyla, ailesi ve destekçileri New York'ta düzenlenen anma töreninde bir araya geldi.

Malcolm X'in suikasta uğradığı ve daha sonra kültür merkezine dönüştürülen Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anma ve Eğitim Merkezi’nde dün (22 Şubat) gerçekleşen törene büyük bir katılım oldu. Malcolm X’in kızları Malaak Shabazz ve Ilyasah Shabazz da törende hazır bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarına ilişkin tüm belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören bir kararname imzaladığını hatırlatan aile, aynı adımın Malcolm X suikastı için de atılmasını istedi.

“Tüm kayıtların yayımlanmasını umuyoruz”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, siyah hakları avukatı Ben Crump liderliğindeki hukuk ekibiyle birlikte açıklama yapan aile, suikasta ilişkin tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını talep etti.

Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, sürece dair iyimser olduklarını belirterek, Trump’tan Malcolm X’in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025’te bu konuda adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Crump, “O zamana kadar tüm kayıtların yayımlanmasını umuyoruz,” dedi.