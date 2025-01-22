ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 15:46
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 16:09
2 dk Okuma

Piskopostan, Trump'a göçmenler ve LGBTİ+’lara 'merhametli olma' çağrısı

Washington Episkopal Piskoposu Mariann Edgar Budde, ABD'de cesur bir eleştiri olarak büyük yankı uyandıran vaazı nedeniyle Trump tarafından “sözde Piskopos” ilân edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Piskopostan, Trump'a göçmenler ve LGBTİ+’lara 'merhametli olma' çağrısı
Fotoğraf: Washington Episkopal Kilisesi'nin resmi sitesi.

Washington Episkopal Piskoposu Mariann Edgar Budde, Donald Trump'a göreve başlama duasında, hedef aldığı göçmen ve LGBTİ+ topluluklara "merhamet göstermesi" için doğrudan çağrıda bulundu.

15 dakikalık vaazında Budde, "Sayın Başkan, sizden son bir ricada bulunayım. Milyonlarca kişi size güvendi. Ve söylediğiniz gibi, sevgi dolu bir Tanrı'nın tedbirli elini hissettiniz. Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız ailelerde eşcinsel, lezbiyen ve trans çocuklar var; bazıları hayatlarından korkuyor. Tanrımız adına, ülkemizde şu an korku içinde olan insanlara merhamet göstermenizi rica ediyorum," dedi.

Budde, konuşmasına şöyle devam etti:

Göçmenlerin büyük çoğunluğu suçlu değil. Vergi ödüyorlar ve iyi komşularımız. Kiliselerimizin, camilerimizin ve sinagoglarımızın, gurdwara ve tapınaklarımızın sadık üyeleri. Tanrımız bize yabancılara karşı merhametli olmamız gerektiğini öğretiyor, çünkü bir zamanlar bizler de bu topraklarda yabancıydık.”

Trump: Özür borçlu

The Guardian’da yer alan habere göre, vaaz esnasında Trump, ön sırada Melania Trump ve JD Vance ile birlikte ifadesiz bir şekilde oturdu.

Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada “İyi bir ayin olduğunu düşünmüyorum, çok daha iyisini yapabilirlerdi,” diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Yeni başkan bugün ise Truth Social platformunda “Salı sabahı Ulusal Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu ve Trump düşmanıydı. Tonu çirkindi, ikna edici ya da zekice değildi... Kendisi ve kilisesi halka bir özür borçlu!” diye yazdı.

Vaaz, Washington Ulusal Katedrali'nin ev sahipliğini yaptığı ve ABD başkanının yemin töreni sonrası bir gelenek olan dua ayininin bir parçasıydı. 

Trump’ın ayrımcı politikaları

Trump, 20 Ocak’ta göreve başladığı ilk saatlerde, trans Amerikalılara yönelik Biden dönemi korumalarını geri aldı ve göçmenleri toplu sınır dışı etme vaadini gerçekleştirmeye yönelik hazırlıkları için birçok yürütmeye imza attı.

Bir yürütme kararı, federal hükümetin yalnızca “iki cinsiyet – erkek ve kadın” tanımını kabul etmesini şart koşarken, göçmenlik düzenlemeleri ise doğum yeri vatandaşlığını kaldırma, güney sınırına asker konuşlandırma ve ABD'nin mülteci kabul programını askıya alma yönünde adımlar içeriyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump ayrımcılık Mariann Edgar Budde
ilgili haberler
Trump’ın iklim emirleri: Sondaj yapacağız bebeğim
Bugün 16:50
/haber/trumpin-iklim-emirleri-sondaj-yapacagiz-bebegim-303905
Joe Biden, Amerikan Yerlisi Leonard Peltier'in cezasını hafifletti
21 Ocak 2025
/haber/joe-biden-amerikan-yerlisi-leonard-peltier-in-cezasini-hafifletti-303826
Trump’ın tören konuşması ve yeni iştahlar üzerine...
21 Ocak 2025
/yazi/trumpin-toren-konusmasi-ve-yeni-istahlar-uzerine-303811
İKLİM, CİNSİYET VE GÖÇ KARARNAMELERİ YOLDA
Trump yemin ederek ABD Başkanlığını ikinci kez devraldı
20 Ocak 2025
/haber/trump-yemin-ederek-abd-baskanligini-ikinci-kez-devraldi-303804
CHENEY, MILLEY VE FAUCI'YE AF
Biden, Trump'ın hedef aldığı şahsiyetlere önleyici af çıkardı
20 Ocak 2025
/haber/biden-trump-in-hedef-aldigi-sahsiyetlere-onleyici-af-cikardi-303803
Trump’ın zafer konuşmasında insan hakları ihlali
20 Ocak 2025
/haber/trumpin-zafer-konusmasinda-insan-haklari-ihlali-303800
ÖZEL SAVCI SMITH RAPORUNU AÇIKLADI
"Trump, 2020 seçimlerinde iktidarı elde tutmak için bir dizi suç işledi"
14 Ocak 2025
/haber/trump-2020-secimlerinde-iktidari-elde-tutmak-icin-bir-dizi-suc-isledi-303625
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump’ın iklim emirleri: Sondaj yapacağız bebeğim
Bugün 16:50
/haber/trumpin-iklim-emirleri-sondaj-yapacagiz-bebegim-303905
Joe Biden, Amerikan Yerlisi Leonard Peltier'in cezasını hafifletti
21 Ocak 2025
/haber/joe-biden-amerikan-yerlisi-leonard-peltier-in-cezasini-hafifletti-303826
Trump’ın tören konuşması ve yeni iştahlar üzerine...
21 Ocak 2025
/yazi/trumpin-toren-konusmasi-ve-yeni-istahlar-uzerine-303811
İKLİM, CİNSİYET VE GÖÇ KARARNAMELERİ YOLDA
Trump yemin ederek ABD Başkanlığını ikinci kez devraldı
20 Ocak 2025
/haber/trump-yemin-ederek-abd-baskanligini-ikinci-kez-devraldi-303804
CHENEY, MILLEY VE FAUCI'YE AF
Biden, Trump'ın hedef aldığı şahsiyetlere önleyici af çıkardı
20 Ocak 2025
/haber/biden-trump-in-hedef-aldigi-sahsiyetlere-onleyici-af-cikardi-303803
Trump’ın zafer konuşmasında insan hakları ihlali
20 Ocak 2025
/haber/trumpin-zafer-konusmasinda-insan-haklari-ihlali-303800
ÖZEL SAVCI SMITH RAPORUNU AÇIKLADI
"Trump, 2020 seçimlerinde iktidarı elde tutmak için bir dizi suç işledi"
14 Ocak 2025
/haber/trump-2020-secimlerinde-iktidari-elde-tutmak-icin-bir-dizi-suc-isledi-303625
Sayfa Başına Git