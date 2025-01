Piskopostan, Trump'a göçmenler ve LGBTİ+’lara 'merhametli olma' çağrısı

Washington Episkopal Piskoposu Mariann Edgar Budde, Donald Trump'a göreve başlama duasında, hedef aldığı göçmen ve LGBTİ+ topluluklara "merhamet göstermesi" için doğrudan çağrıda bulundu.

15 dakikalık vaazında Budde, "Sayın Başkan, sizden son bir ricada bulunayım. Milyonlarca kişi size güvendi. Ve söylediğiniz gibi, sevgi dolu bir Tanrı'nın tedbirli elini hissettiniz. Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız ailelerde eşcinsel, lezbiyen ve trans çocuklar var; bazıları hayatlarından korkuyor. Tanrımız adına, ülkemizde şu an korku içinde olan insanlara merhamet göstermenizi rica ediyorum," dedi.

Budde, konuşmasına şöyle devam etti:

“Göçmenlerin büyük çoğunluğu suçlu değil. Vergi ödüyorlar ve iyi komşularımız. Kiliselerimizin, camilerimizin ve sinagoglarımızın, gurdwara ve tapınaklarımızın sadık üyeleri. Tanrımız bize yabancılara karşı merhametli olmamız gerektiğini öğretiyor, çünkü bir zamanlar bizler de bu topraklarda yabancıydık.”

Bishop Mariann Edgar Budde: "The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors...may I ask you to have mercy Mr. President on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away." pic.twitter.com/iXaHJrPsof