Piskopostan, Trump'a göçmenler ve LGBTİ+’lara 'merhametli olma' çağrısı

Washington Episkopal Piskoposu Mariann Edgar Budde, Donald Trump'a göreve başlama duasında, hedef aldığı göçmen ve LGBTİ+ topluluklara "merhamet göstermesi" için doğrudan çağrıda bulundu.

15 dakikalık vaazında Budde, "Sayın Başkan, sizden son bir ricada bulunayım. Milyonlarca kişi size güvendi. Ve söylediğiniz gibi, sevgi dolu bir Tanrı'nın tedbirli elini hissettiniz. Demokrat, Cumhuriyetçi ve bağımsız ailelerde eşcinsel, lezbiyen ve trans çocuklar var; bazıları hayatlarından korkuyor. Tanrımız adına, ülkemizde şu an korku içinde olan insanlara merhamet göstermenizi rica ediyorum," dedi.

Budde, konuşmasına şöyle devam etti:

“Göçmenlerin büyük çoğunluğu suçlu değil. Vergi ödüyorlar ve iyi komşularımız. Kiliselerimizin, camilerimizin ve sinagoglarımızın, gurdwara ve tapınaklarımızın sadık üyeleri. Tanrımız bize yabancılara karşı merhametli olmamız gerektiğini öğretiyor, çünkü bir zamanlar bizler de bu topraklarda yabancıydık.”

Bishop Mariann Edgar Budde: "The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors...may I ask you to have mercy Mr. President on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away." pic.twitter.com/iXaHJrPsof — CSPAN (@cspan) January 21, 2025

Trump: Özür borçlu

The Guardian’da yer alan habere göre, vaaz esnasında Trump, ön sırada Melania Trump ve JD Vance ile birlikte ifadesiz bir şekilde oturdu.

Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada “İyi bir ayin olduğunu düşünmüyorum, çok daha iyisini yapabilirlerdi,” diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Yeni başkan bugün ise Truth Social platformunda “Salı sabahı Ulusal Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu ve Trump düşmanıydı. Tonu çirkindi, ikna edici ya da zekice değildi... Kendisi ve kilisesi halka bir özür borçlu!” diye yazdı.

Vaaz, Washington Ulusal Katedrali'nin ev sahipliğini yaptığı ve ABD başkanının yemin töreni sonrası bir gelenek olan dua ayininin bir parçasıydı.