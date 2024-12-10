Nobel ödüllü 77 isimden Trump’ın Sağlık Bakanına tepki

Nobel Ödülü sahibi onlarca bilim insanı, Robert F. Kennedy Jr'ın ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın (HHS) başına atanmasına karşı çıkması için ABD Senatosu'na çağrıda bulundu.

Kimya, ekonomi, tıp ve fizik alanlarında Nobel kazanmış 77 kişinin imzaladığı ve dün (9 Aralık) New York Times'ta yayımlanan mektupta, Kennedy’nin aşı karşıtı tutumunu, içme suyuna florid eklenmesine yönelik eleştirilerini, AIDS ile ilgili komplo teorilerini desteklemesini ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) gibi HHS’ye bağlı kurumlara yönelik eleştirileri gerekçe olarak gösterildi.

Aşı ve AIDS ile ilgili iddiaları

Mektupta özetle şu ifadeler yer aldı: “HHS’nin lideri, bu önemli ve son derece saygın kurumlar ile çalışanlarını tehdit etmek yerine onları geliştirmeye ve desteklemeye devam etmelidir. Kennedy'nin geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, HHS’nin başına getirilmesi kamu sağlığını tehlikeye atar ve hem kamu hem de ticari sektörlerde ABD'nin sağlık bilimlerindeki küresel liderliğini zayıflatır.”

New York Times’ın aktardığına göre Kennedy, yıllardır ülkenin önde gelen aşı karşıtı komplo teorisyenlerinden biri. Kennedy, özellikle çocuk ve COVID-19 aşılarına karşı asılsız iddialarda bulundu, bu da halk sağlığını tehdit eden sonuçlara neden oldu.

Kennedy ayrıca, AIDS'in HIV (insan bağışıklık yetmezlik virüsü) nedeniyle ortaya çıkan bir tablo olduğunu reddetti ve bunun yerine, uyuşturucu kullanımıyla bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklandığını iddia etti –ki bu bilimsel olarak temelsiz bir görüş.