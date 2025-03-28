Kamuoyundaki yaygın kanaat: "İmamoğlu'na yapılanlar yanlış ve haksız"

KONDA araştırma şirketi, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından başlayan protesto gösterilerini takiben 24-25 Mart 2025 tarihlerinde Aracılı Paneli üzerinden yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı.

bianet'in dün yayımladığı bölümde toplumun eylemlere ilişkin tutumuna ilişkin bulgular paylaşılmıştı.

KONDA araştırdı: Kamuoyu, İmamoğlu protestolarında nerede duruyor?

Kamuoyu İmamoğlu'nun yanında

Araştırmanın bu bölümündeki İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptali ve yolsuzluk iddiaları, tutuklama ve protesto gösterilerine yönelik toplumsal tepkileri ve CHP ön seçimine katılım bulgularına göreyse, toplumun yüzde 44’ü Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini, üçte birinden fazlası hakkındaki yolsuzluk iddialarını, yüzde 43'ü tutuklanmasını yanlış buluyor. Toplumun yüzde 73'ü protesto gösterilerini haklı bulurken seçmenlerin yüzde 18'inin de CHP ön seçimine katılarak İmamoğlu'nun adaylığını onaylamış olduğu anlaşılıyor.



Bu sonuçlara göre, kamuoyunda İmamoğlu'na haksızlık yapıldığı ve diplomasının iptali ve tutuklanmasının yanlış olduğuna illişkin güçlü bir kanaatin oluştuğu görülüyor.

Diploma iptali: Yanlış

Toplumun yüzde 44’ü Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini yanlış bulurken yüzde 24’ü iptali doğru bulduğunu belirtiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini yanlış bulanlar çoğunlukta. Ancak her 3 kişiden 1’i bu konuda görüş bildirmemeyi tercih ediyor.

KONDA'nın saptamalarına göre:

AKPliler'in yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 53’ü İmamoğlu’nun diplomasının iptalini doğru buluyor. AKPliler'de yüzde 31’lik, MHP’lilerde ise yüzde 36’lık bir grup bu soru hakkında görüş bildirmiyor.





İmamoğlu’nun diplomasının iptalini yanlış bulanlar en yüksek oranda (yüzde 92) CHP’ye oy verenler arasında yer alıyor. DEM Parti’ye oy verenlerin yüzde 82’si ve İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 77’si diplomanın iptalini yanlış buluyor.





Diğer partilere oy verenlerde, kararsızlarda ve oy kullanmayanlarda da iptali doğru bulanların oranı oldukça düşük. Kararsız ve oy kullanmayanlarda konu hakkında görüş bildirmeyenlerin oranının çok yüksek olması dikkat çekici. Diğer partilere oy verenlerin ise yüzde 58’i iptali yanlış bulduğunu belirtiyor.

Yolsuzluk İddiaları: Yanlış

Toplumun üçte birinden fazlası Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını yanlış bulurken yüzde 28’i iddiaları doğru bulduğunu söylüyor. Toplumun yüzde 38’i bu konuda görüş bildirmiyor.

KONDA'nın saptamalarına göre:

AKP'lilerin yüzde 66’sı, MHP’lilerin yüzde 69’u yolsuzluk iddialarını doğru buluyor. AKP'lilerde yüzde 32’lik, MHP’lilerde ise yüzde 26’lık bir grubun bu soru hakkında görüş bildirmediği görülüyor. MHP’lilerde yolsuzluk iddialarını doğru bulanlar yüzde 69 iken diploma iptalini doğru bulanlar yüzde 53.





İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını yanlış bulanlar en yüksek oranda (yüzde 84) CHP’ye oy verenler arasında yer alıyor. DEM Parti’ye oy verenlerin yüzde 74’ü ve İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 53’ü iddiaları yanlış buluyor.





Diğer partilere oy verenlerde, kararsızlarda ve oy kullanmayanlarda ise yolsuzluk iddialarını doğru bulanların yüzdeleri AKPli ve MHP’lilere kıyasla hayli düşük. Kararsız ve oy kullanmayanlarda konu hakkında görüş bildirmeyenlerin oranı çok yüksek. Diğer partilere oy verenlerin ise yüzde 41’i yolsuzluk iddialarını yanlış bulduğunu belirtiyor.

Tutuklama: Yanlış



Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulanların oranı yüzde 43, doğru bulanların oranı yüzde 26. Toplumun yüzde 31’i bu konuda fikrinin olmadığını söylüyor.

KONDA'nın saptamalarına göre:

AKP'lilerin yüzde 66’sı, MHP’lilerin yüzde 67’si İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru buluyor. AKP'lilerde yüzde 31, MHP’lilerde yüzde 22 oranında bu konu hakkında fikir belirtilmiyor.





İmamoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulanlar en yüksek oranda (yüzde 89) CHP’ye oy verenler arasında yer alıyor. DEM Parti’ye oy verenlerin yüzde 80’i ve İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 78’i tutuklamayı yanlış buluyor.





Diğer partilere oy verenlerde, kararsızlarda ve oy kullanmayanlarda da tutuklamayı doğru bulanların yüzdeleri oldukça düşük. Kararsız ve oy kullanmayanlar yüksek oranlarda (yüzde 57 ve 63) konu hakkında fikir belirtmezken, tutuklamayı yanlış bulanların oranı doğru bulanlardan daha fazla. Diğer partilere oy verenlerin ise yüzde 62’si tutuklamayı yanlış bulduğunu belirtiyor.

Protesto gösterileri: Haklı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün başlayan ve her geçen gün artarak devam eden eylemleri toplumun yüzde 21’i koşulsuz olarak haklı buluyor. Toplumun yüzde 52’si “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır.” derken yüzde 27’si ise eylemleri haksız bulduğunu belirtiyor.

KONDA'nın saptamalarına göre:

AKPlilerin yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 60’ı eylemleri yanlış bulduğunu söylüyor. Öte yandan, her iki partinin seçmenleri arasında “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır” diyenlerin payı da önemsiz görülmeyecek derecede yüksek. AKP seçmenlerinin yüzde 33’ü, MHP seçmenlerinin yüzde 37’si düzeni bozmadıkça eylemleri haklı buluyor.





CHP seçmenlerinin yüzde 48’i, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 43’ü eylemleri haklı buluyor. CHP seçmenlerinin yüzde 50’si, DEM Partililerin yüzde 56’sı düzeni bozmamaları koşuluyla eylemlere olumlu bakıyor.





İYİ Parti ve diğer partilerin seçmenlerinde koşulsuz olarak “Eylemler haklıdır.” diyenlerin oranı CHP ve DEM Parti seçmenlerindekinden daha düşük oranda.





Kararsızlar ve oy kullanmayanların 4’te biri eylemleri haksız buluyor. Bu bireylerin 3’te 2’si ise “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır.” diyor.

CHP ön seçimine katılım: Yüzde 18

KONDA'nın saptamalarına göre:

CHP seçmenlerinin yüzde 58’i, İyi Partililerin yüzde 37’si, DEM Partililerin yüzde 20’si, diğer partilere oy verenlerin yüzde 16’sı ön seçime katılmış.





Kararsızlar arasında ön seçime katılanların oranı yüzde 7 iken, oy kullanmayanlarda bu oran yüzde 3.





(AEK)