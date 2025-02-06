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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 16:23
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 16:34
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Trump, trans kadınların spor müsabakalarına katılımını kısıtladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname özellikle lise, üniversite ve amatör düzeydeki sporları kapsıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, trans kadınların spor müsabakalarına katılımını kısıtladı
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dün (5 Şubat) trans kadınların spor müsabakalarında “kadınlar kategorisinde” ve kadın takımlarında yarışmasını yasaklayan bir kararnameye imza attı.

Kararname, Eğitim Bakanlığı’na okulların düzenlemelere uygunluğunu denetleme yetkisi verirken, federal fonlarla desteklenen eğitim programlarında cinsiyet ayrımcılığını önleyen ABD Eğitiminde Cinsiyet Eşitliği Yasası’nın nasıl uygulanacağına dair yeni bir çerçeve sunuyor.

Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Yasası “Title IX”, 1972'de ABD'de yürürlüğe giren bir federal yasa ve eğitim programlarında cinsiyet ayrımcılığını yasaklar. Özellikle, devlet fonları alan eğitim kurumlarında kadın ve erkek öğrencilere eşit fırsatlar sağlanmasını garanti eder. Zamanla bu yasa, kadınların spordaki haklarını da kapsayacak şekilde genişletildi. 

BBC'de yer alan habere göre Trump, kararnameyi "ideal" olarak adlandırdığı bir oda dolusu kadının arasında imzaladı.

ABD Başkanı, kararnameye imza attığı anları “Bu kararname ile kadın sporlarına karşı savaş sona erdi! Sözler verildi, sözler tutuldu!” başlığıyla Truth hesabından paylaştı.

Cumhuriyetçiler, düzenlemenin “adaleti sağladığını” savunurken, LGBTİ+ hak savunucuları ve insan hakları örgütleri kararı ayrımcı olarak nitelendirdi.

2028 Los Angeles Olimpiyatları ve vize kısıtlamaları

Trump yönetimi, önümüzdeki günlerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gibi büyük spor kuruluşlarını Beyaz Saray'a davet ederek cis kadın (cinsiyet kimliği doğumda atanan cinsiyetle örtüşen) sporcular ve aileleriyle görüşmeler yapmayı planlıyor. Ayrıca, kararname kapsamında ABD’de düzenlenecek olimpiyatlar dahil olmak üzere uluslararası organizasyonlarda trans kadın sporcuların yarışmasının engellenmesi hedefleniyor.

Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda trans kadın sporcuların yarışmasını engellemek için İç Güvenlik Bakanı'na bu kişilerin ABD'ye girişine yönelik vize kısıtlamaları getirmesi talimatı verdi.

Tepkiler

Beyaz Saray yetkilileri, kararnamenin ABD’liler tarafından büyük ölçüde desteklendiğini ve kadın sporlarında adalet ve güvenliği sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Ancak, İnsan Hakları Kampanyası Başkanı Kelley Robinson, kararın gençleri ayrımcılığa ve tacize açık hale getirdiğini ifade ederek, "Spor, normalde gençler için aidiyet hissi yaratır, ancak bu tür siyasi kararlar onların hayatını zorlaştırıyor" dedi.

Uluslararası Af Örgütü bu kararı, "Trump’ın LGBTQ+ topluluğuna yönelik acımasız bir diğer saldırısı" olarak nitelendirerek, bunun transları damgalamayı ve ayrımcılığa maruz bırakmayı amaçladığını vurguladı.

Başkanlık kararnamesi, Trump’ın göreve geldiği ilk gün cinsiyeti yalnızca kadın ve erkek olarak tanımlayan ayrı bir federal düzenleme imzalamasının ardından yürürlüğe girdi. IOC yetkilileri konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. (BG/TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump abd başkanı lgbti+ hakları trans sporcular ayrımcılık transfobi
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