Trump, trans kadınların spor müsabakalarına katılımını kısıtladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dün (5 Şubat) trans kadınların spor müsabakalarında “kadınlar kategorisinde” ve kadın takımlarında yarışmasını yasaklayan bir kararnameye imza attı.

Kararname, Eğitim Bakanlığı’na okulların düzenlemelere uygunluğunu denetleme yetkisi verirken, federal fonlarla desteklenen eğitim programlarında cinsiyet ayrımcılığını önleyen ABD Eğitiminde Cinsiyet Eşitliği Yasası’nın nasıl uygulanacağına dair yeni bir çerçeve sunuyor.

Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Yasası “Title IX”, 1972'de ABD'de yürürlüğe giren bir federal yasa ve eğitim programlarında cinsiyet ayrımcılığını yasaklar. Özellikle, devlet fonları alan eğitim kurumlarında kadın ve erkek öğrencilere eşit fırsatlar sağlanmasını garanti eder. Zamanla bu yasa, kadınların spordaki haklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

BBC'de yer alan habere göre Trump, kararnameyi "ideal" olarak adlandırdığı bir oda dolusu kadının arasında imzaladı.

ABD Başkanı, kararnameye imza attığı anları “Bu kararname ile kadın sporlarına karşı savaş sona erdi! Sözler verildi, sözler tutuldu!” başlığıyla Truth hesabından paylaştı.

Cumhuriyetçiler, düzenlemenin “adaleti sağladığını” savunurken, LGBTİ+ hak savunucuları ve insan hakları örgütleri kararı ayrımcı olarak nitelendirdi.

