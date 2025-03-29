CHP Maltepe mitinginde tek ses: Cumhurbaşkanı İmamoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için İstanbul Maltepe’de büyük bir miting düzenledi. On binlerce kişi demokrasi ve halk iradesine sahip çıkmak için alana akın etti.

KESK, Emek Partisi, SODAP, EHP, Kadın Meclisi, Halkevleri, TİP, İstanbul Tabip Odası, Öğretmen Sendikası, DEM Parti ve TMMOB gibi pek çok demokratik kitle örgütü ve siyasi parti mitinge katılım sağladı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, İdealtepe İstasyonu’nda toplanarak kortej oluşturdu.

Fotoğraf: Sıla Altun / Evrensel

Ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçen kitle, sık sık “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

CHP, mitinge katılımı artırmak için Eyüp İskele’den Maltepe’ye teknelerle yolcu taşıdı. Alana girişler sürerken, öğretmenler, avukatlar ve öğrenciler de kendi taleplerini içeren pankartlarla yürüyüşe geçti.

Talepler meydanda yükseldi

Fotoğraf: Eylem Nazlıer / Evrensel

Miting alanında taşınan pankartlarda şu talepler öne çıktı:

KESK: "Darbeye hayır, halk iradesi engellenemez"

Öğretmen Sendikası: "Öğretmen için güvence, akademi için özgürlük, atama için adalet"

TMMOB & İstanbul Tabip Odası: "Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz"

DEM Parti: "Barış ve demokrasi için İstanbul’u birlikte savunacağız"

Emek Partisi: "Baskılar son bulsun, tüm tutuklular serbest bırakılsın"

Öğrenci İnisiyatifi: "Öğrenciye kelepçe, halkın iradesine darbe vurulamaz"

Miting boyunca sık sık "Genel grev, genel direniş", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları yükseldi.

"Haklarımızı savunacağız"

Melike Demirağ'ın sosyao medya paylaşımı

Evrensel’in haberine göre, belediye yurdunda kalan İdil isimli bir genç kadın kürsüde söz aldı. Konuşmasında mitinge katılanları selamlayan İdil, şunları söyledi:

"Demokrasiye yapılan darbenin karşısında duran halkı selamlıyorum. Kararlılığımız asla sarsılmayacak. Ülkenin demokrasisini savunmak için baskılara karşı duracağız, haklarımızı savunacağız."

İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu’nun, “Her şey çok güzel olacak. Oğlumun bir suçu yok. Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum. Canım oğlum, çalışkan oğlum” sözleri, Maltepe’yi dolduran yüzbinlerden büyük alkış aldı.

Yavaş: Gençler ülkenin umudu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu, özetle şöyle dedi:

“Vicdanlar sızlıyor. Hukukun gözü artık bağlı değil, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Adalet terazisi bozulmuş.” Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “bir umudun cezalandırılması” olarak nitelendiren Yavaş, “Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan bir isim susturulmak isteniyor. Neden? Çünkü halkın iradesi bazılarının gücünü aştı.

“Ekrem Başkan’a yapılanın ardından ilk sokağa çıkan gençler oldu. Bayrak ve Atatürk etrafında birleştiler. Anayasal taleplerini medenice dile getiriyorlar” diyerek gençlerin adalet arayışını övdü. “Bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Devlet, onların güvenliğini sağlamalı” diyen Yavaş, gençlerin susturulmaya çalışıldığını ancak bunun başarılamayacağını belirtti: “Onlar korkuyu değil, cesareti Atatürk’ten öğrendi.”

“Hukuk yerle bir olursa yatırımcı kaçar, genç kaçar, umut kaçar. Ekonominin temeli güvendir. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk, cüzdanına zam olarak döner.” Adaletin eksikliğinin ekmeği küçülttüğünü ifade eden Yavaş, “Bu düzen mutlaka değişecek”

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Miting, konuşmaların ardından marşlar ve sloganlarla devam etti.

(EMK)