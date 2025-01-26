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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2025 11:20
2 dk Okuma

Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti

ABD Başkanı, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmeleri için çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
Chicago'daki Trump protestolarından: "Fi̇li̇sti̇n'den Meksi̇ka'ya tüm duvarlar kalkmalı", AA

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Filistinli mültecilere ilişkin açıklama yaptı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık 1,5 milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz," dedi.

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın," dediğini aktardı.

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“Deniz kenarında muhteşem bir konumu var”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi.

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim," diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Onların savaşı," demişti.

Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirten Trump, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir," ifadelerini kullanmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump Filistin-İsrail Savaşı Filistinli mülteciler göç politikaları küresel sağ
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