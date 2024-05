“Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam temel insan hakkı”

*Görsel betimleme: Resimde, "Engelsiz Erişim Derneği" logosu ve adı sol üst köşede yer alıyor. Ortada büyük harflerle "Eşit, erişilebilir engelsiz yaşam insan hakkıdır" yazısı bulunuyor. Altında ise "Hak örgütleriyle buluşmalar" yazısı yer alıyor. Sağ tarafta, kahverengi saçlı ve bordo bir ceket giymiş Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Nurşen Korkmaz gülümsüyor. Arka planda bulanık bir şekilde başka insanlar ve renkli bir pano görünüyor.

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, ekoloji, engelli hakları, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin dokuzuncusunda Engelsiz Erişim Derneği’ni ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan, Sinem Aydınlı, Erol Önderoğlu ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Nurşen Korkmaz katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Eksiklik değil, insan çeşitliliğinin bir unsuru”

Derneğin, 2005 yılında Engelsiz Erişim Grubu olarak kurulduğunu ardından 2011 yılında dernekleştiğini söyleyen Nurşen Korkmaz, “Derneğimiz eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşamın temel insan hakkı olduğunu kabul ediyor. Engelliği bir eksiklik değil, insan çeşitliliğinin bir unsuru olarak görüyoruz” dedi.

Haberlerde kullanılan dilin sorunları

Korkmaz, basında engellilerle ilgili yer alan haberlerin sonuçlarını şu sözlerle anlattı:

"Haberlerde ya çok melekleştiriliyoruz, insanüstü bir varlık oluyoruz, mucize olarak değerlendiriliyor ya da şeytanlaştırılıyoruz.

Haberlerde herhangi bir engellinin çok çalışarak, elde ettiği başarı mucize gibi yansıtılıyor. Örneğin, lise sınavına giren kör bir öğrenci, mutlaka saatlerini vermiştir, binlerce soru çözmüştür ve kazanmıştır. Fakat basında bu kör birinin mucizesi olarak servis ediyor.

Çok çalıştığı, verdiği emek, yaşadığı sorunlar, o kitaplara ulaşmak için yaşadığı zorluğu yapmaktansa genelde, “Annesi de onunla birlikte okudu” gibi haberler yapılıyor. Halbuki annesinin de onunla birlikte okuması özendirilecek ya da övülecek bir şey değil. Yaşadığı zorluğun, bir sonucu.”

10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI Sağlamcılık nedir, ne değildir?

Yardıma muhtaçlık algısı

Korkmaz, toplumda engellilerin ‘yardıma muhtaç’ olduğuna dair bir algı olduğunu belirterek “Yolda yürüyorsunuz, birisi direkt kolunuza giriyor. Yardım kabul etmeyince, ‘İstemeyince de Allah seni iyi ki de kör etmiş, zaten ne kadar nankörsünüz, size yardım etmem hata’, demeye başlıyorlar" diye konuştu. Korkmaz haberlerdeki dilin yardım odaklı toplum yaratmada etkisi olduğuna dikkat çekti.

Görme engelli kadınlar: Vücut bütünlüğümüz yok sayılıyor

Sokakta görme engelliye yapılmaması gereken 10 hareket

"Biz kimseden sevgi istemiyoruz"

Korkmaz, basında engelliler belli başlı özel günlerde hatırlanmasına da tepki gösterdi. Korkmaz, "Biz belli gün ve haftaları sevmiyoruz. Örneğin, 3 Aralık'ta başlanıyor 'Sevgi her engel aşar' denmeye. Ya biz kimseden sevgi istemiyoruz ki, niye insanlar bizi sevsin? Tanımadığım bir insanı ben niye seveyim, ona sadece saygı duymak zorundayım. Temel insan hakkı neyse onu yapmak zorundayım. 3 Aralık'ta işte arabasını kaldırımdan çekmiyor, ertesi gün çekmiyor gibi. 4 Aralık'ta bitiyor her şey. Belli günler ve haftalar dışında haberler yapılmıyor" dedi.

Derneğin çalışmaları

Nurşen Korkmaz Engelsiz Erişim Derneği’nin çalışmalarından da bahsetti:

“Geleneksel olarak düzenlediğimiz etkinlikler var. Örneğin, Beyaz Baston ve Erişilebilirlik festivali ya da Selen Özel Bilgi Yarışması. Yarışmanın her aşamasında görenler ve körler birlikte çalışır ve nasıl erişilebilir şekilde süreç yürütülür bunu gösterdiğimiz bir etkinlik. Engelsiz eğitimlerimiz var. Çok çeşitli konularda çevrimiçi eğitimler veriyoruz. Ayrıca on yıldır her ay çıkarttığımız Eşit, Erişilebilir, Engelsiz, Hayat adında bir dergimiz var. Engelliğe, ayrımcılığa ve bu konuların özelinde birçok konuda yazıların çıktığı bir dergi. Herkese öneriyorum dergimizi."

Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Dergisi'nden 10. yılında çevrimiçi seminer

