"Hayvan hakları Anayasa'ya girene kadar mücadeleye devam"

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk, hayvan hakları ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin on üçüncüsünde Yaşatacağız Platformu’nu ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan, Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Yaşatacağız Platformu adına Merve Tufan ve Robin Ege Yetiş katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

*Merve Tufan

“Şimdi asıl mücadele zamanı diyerek örgütlendik”

Yaşatacağız Platformu aktivisti Merve Tufan, katliam yasası öncesinde de eylemlerinin olduğunu belirterek platformun nasıl kurulduğunu şu sözlerle anlattı:

Yasa geçtikten sonra büyük bir hayal kırıklığı, üzüntü, keder ve panik hali oluştu ve bu panik hali aslında hak savunucularını demoralize ederek kendi alanlarına çekilmelerine sebep oldu. Bu alanlarda faaliyet yürüten insanları ve yerel gönüllüleri aslında tam da şimdi mücadele zamanı diyerek örgütlemek istedik ve bir araya geldik.

Hedefimiz; “Bu katliam yasası meşru değildir, uygulanabilir değildir ve biz bu yasayı durdurabiliriz” demekti.

“Mücadelemiz ortak”

Bazı hayatların diğerlerinden daha önemli olduğu fikrinin kötülüklerin temel sebebi olduğunu söyleyen Tufan, “Bizler kadınlarız, emekçileriz, Lubunyalarız, doğa ve hayvan aktivistleriyiz. Dolayısıyla mücadelemiz ortak. Hayvan hakları meselesinin aslında tali bir mesele değil, ana bir mesele olduğu gündemiyle bir yola çıktık” dedi.

Tufan öncelikli hedeflerinin ise ‘Katliam Yasası’nı durdurmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Hem ideolojik hem ekonomik boyutu var"

*Robin Ege Yetiş

Robin Ege Yetiş ise, “Dünyadaki bütün gerici iktidarların toplumu sürekli olarak kendi temellerinde kutuplaştırma ihtiyacı hissettiğini ve kendi kitlesini tekrar tekrar konsolide etme ihtiyacı hissettiğini düşünüyoruz” diyerek yasanın çıkma nedenini açıkladı.

Yasanın çıkmasının ideolojik boyutunun yanında ekonomik boyutu olduğunu da vurgulayan Yetiş şöyle konuştu:

Açılacak olan barınak ihaleleri, yaşam hakkının gasp edilmesiyle oluşacak ölüm ihaleleri, hayvanları katletmek için kullanılacak sözüm ona ötenazi ilaçlarının ihaleleriyle beraber bu işin bir de ekonomik tabanı var.

Biz bir taraftan bu gerici kutuplaşmaya karşı mücadele yürütüyoruz ama aynı zamanda yaşam hakkının ekonomik gayelerle, bir şekilde gasp edilmemesi için de sözü olmayan canlı dostlarımız için mücadele yürütüyoruz.

Bu mücadelemiz şimdiye kadar kitlesel eylemlerle devam ettirdik. Bundan sonra da Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal edene kadar, bu yasa kadük hale gelene kadar ve hayvan hakları Anayasa’ya girene kadar da bu mücadeleyi sürdürmek noktasında kararlıyız.

(AD)