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HABER
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 10:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 11:28
2 dk Okuma

Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Dergisi'nden 10. yılında çevrimiçi seminer

"Hayata EEEH Diyenler Anlatıyor" başlığıyla düzenlenecek çevrimiçi seminere gazeteci Selen Doğan, Kaos GL Editörü Yıldız Tar, Av. Sevgi Mart Göcen ve bianet muhabiri Ali Dinç konuşmacı olarak katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Dergisi'nden 10. yılında çevrimiçi seminer

*Görsel açıklaması: Üst kısımda büyük harflerle "Hayata #EEEH diyenler anlatıyor" yazıyor. Altında dört konuşmacının isimleri ve unvanları var: Selen Doğan Gazeteci, Yıldız Tar Kaos GL Editörü Ali Dinç Gazeteci Bianet Muhabiri, Sevgi Mart Göcen, EEEH Dergi Yazarı Sağ üst köşede "Moderatör Burak Sarı EEEH Dergi Editörü" yazıyor.

Engelsiz Erişim Derneği’nin “Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat” (EEEH) mücadelesi veren kişilerle buluşmak için kurduğu EEEH Dergisi, 10. yılında farklı alanlarda sakatlığın işlenişini konuşacağı çevrimiçi seminer düzenliyor.

Kolaylaştırıcılığını EEEH Dergi Editörü Burak Sarı’nın yapacağı "Hayata EEEH Diyenler Anlatıyor" başlıklı çevrimiçi seminer, 20 Şubat Salı günü, saat 21:00’da Engelsiz Erişim Derneği YouTube kanalında gerçekleşecek.

Çevrimiçi seminerde gazeteci Selen Doğan, Kaos GL Editörü Yıldız Tar, Av. Sevgi Mart Göcen ve bianet muhabiri Ali Dinç konuşmacı olarak katılacak.

Selen Doğan “İnsan hakları savunuculuğunun bir aracı olarak basılı ve elektronik dergiler”, Yıldız Tar “LGBT+ yayıncılığı ve engellilik”, Av. Sevgi Mart Göcen “EEEH Dergisi’nin amacı ve özgün yanları”, Ali Dinç “Engelli hakları haberciliği” konularına değinecek.

“Ötekileştirmenin, sağlamcılığın ve ayrımcılığın olmadığı bir dünya herkes için eşit ve erişilebilir olur” diyen dergi, “Hayata EEEH diyen herkesi” çevrimiçi seminere davet ediyor.

Engelsiz Erişim Derneği hakkında

2005 yılında İstanbul’da tüm yaşamı eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, yedi temel ilkeyi esas almıştır. Bu ilkeler şunlardır: Engelsiz yaşam ve engellenmişliklerin ortadan kaldırılması, erişilebilirlik, eşitlik ve ayrımcılığın her türüyle mücadele, bir arada yaşam ve tecritle mücadele, karar mekanizmalarının içinde yer alma mecburiyeti, çözüm odaklı öneriler, anti hiyerarşik yapılanma.

Engelsiz Erişim Derneği, çalışmalarını yürütürken hem yeti farklılıkları olanlara hem de toplumun tüm bireylerine yönelik sağlamcılığa karşı bilinçlenmeyi artıran faaliyetleri yürütmektedir.

Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, Selen Özel Bilgi Yarışması, Kemal Özceyhan Engelsiz Erişim Seminerleri, Engelsiz Eğitim çalışmaları, EEEH Dergisi, Dünyaya Seslen, Radyo Engelsiz Erişim gibi yayınları, bu kapsamdaki faaliyetlerden bazılarıdır.

Bunların yanı sıra, ayrımcılığa karşı basın açıklamaları, engelsiz seçim savunuculuğu, kaldırım savunuculuğu, erişilebilir web sitesi ve uygulamaların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

(AD)

erişilebilirlik engelsiz erişim derneği
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/haber/turkiye-noterler-birligi-ayrimci-ve-onur-kirici-tanik-uygulamasindan-vazgecmeli-290141
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/haber/engelsiz-erisim-dernegi-erisilebilir-sablon-icin-ysk-yle-gorustu-283927
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21 Haziran 2023
/haber/esit-erisilebilir-engelsiz-hayat-dergisi-nin-haziran-sayisi-cikti-280660
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