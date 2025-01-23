“Amacımız herkesin insan haklarına erişebildiği bir dünya”

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk, hayvan hakları ve medya alanında çalışan hak örgütleriyle yapmaya başladığı görüşmelerin on yedincisinde Uluslararası Af Örgütü ile buluştu.

Görüşmede, bianet’i Murat İnceoğlu, Eda Canımana ve Ali Dinç temsil etti. Görüşmeye Uluslararası Af Örgütü adına Ece Milli ve Esra Açıgöz katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Af Örgütü’nden ve çalışmalarından bahseden Türkiye Şubesi Kampanyalar Yöneticisi Ece Milli, “Uluslararası Af Örgütü, on milyondan fazla üye ve destekçisiyle yüz elliden fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren küresel bir insan hakları hareketidir” dedi.

“İnsan hakları evrensel ve bölünmezdir"

Milli, Uluslararası Af Örgütü’nün amacını “1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve daha sonra devletler tarafından geliştirilen, imzalanan insan hakları sözleşmelerine bu sözleşmelerde beyan edilen, kabul edilen ve devletler için bağlayıcılığı olan tüm insan haklarına, herkesin erişebildiği bir dünyaya erişmektir” diyerek açıkladı.

Ece Milli, kurumunun temel ilkelerini şöyle açıkladı:

“İnsan hakları evrensel ve bölünmezdir. İnsan hakları, dünyadaki herkes için geçerlidir. Ekonomik, sosyal, siyasal, medeni, kültürel hakların hepsi birbiriyle ilişkilidir ve bölünmezdir. Uluslararası Af Örgütü tüm bu alanlardaki hak ihlalleri üzerine faaliyetler yürütür. Hak ihlallerinin sona ermesi için çalışmalarını sürdürür. Dünyanın herhangi bir yerinde bir hak ihlali olduğunda sadece o ülkedeki üye ve destekçilerimiz ya da çalışanlarımız faaliyet göstermez. Tüm dünyadaki üyelerimiz, destekçilerimiz ve şubelerimiz bu hak ihlali için faaliyet gösterir.”

"Hak ihlallerini belgeliyoruz"

Türkiye’de 1995’te bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerinden bahseden Milli, 2002 yılında resmi olarak Türkiye Şubesi’nin kurulduğunu söyledi. Milli, Türkiye Şubesi’nin çalışmalarını şu şekilde sıraladı:

"Küresel hareket olarak Protesto Hakkını Koru Kampanyası kapsamında Türkiye’de yasaklanan Onur Yürüyüşleri, Galatasaray Meydanı, Taksim Meydanı gibi sembolik mekanların barışçıl protestolara açık olmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir diğer çalışma konumuz. Türkiye özelinde İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Ayrıca insan hakları savunucularının korunması için de çalışmalar yapıyoruz. Hak ihlallerini belgeliyoruz."

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’ni sosyal medya hesaplarından takip ve insan hakları eğitim programlarına dahil olma çağrısı yapan Milli, destek için imza kampanyalarına katılmaya ve kampanyaları yaygınlaştırmaya davet etti. Ayrıca Milli, kamuoyunu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’ne üye ya da aktivist olarak katılmaya çağırdı.

Hak Örgütleriyle Buluşmalar serisinin diğer haberleri için tıklayınız.

(AD)