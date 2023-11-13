“Zamlar mahpusları da etkiliyor, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorlar”

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, ekoloji, engelli hakları, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin sekizincisini Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’yle (CİSST) gerçekleştirdi.

Görüşmeye Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden Hapiste Sağlık Tematik Alan Temsilcisi Helin Akyol, Cisst İletişim Sorumlusu Ahmet Soykarcı ve Hapiste Yabancı Tematik Alan Temsilcisi Ahmet Kavruk katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mahpusların haklarına erişimi

CİSST’in 2006’da mahpusların hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında kurulduğunu olduğunu söyleyen Helin Akyol, derneğin LGBTİ+, engelli, hasta, yabancı uyruklu gibi birden fazla tematik alanı bulunduğunu söyledi.

Özel ihtiyaçları olan mahpus gruplarıyla çalıştıklarını belirten Akyol derneğin faaliyetlerini şöyle anlattı:

“Mahpusların ihtiyaçlarının karşılanması, haklarına erişiminin kolaylaşması için özel çalışmalar yapıyoruz. Mahpus danışma hattımız mevcut. Açık hapishanede bir mahpus ya da mahpus yakını CİSST destek merkezini arayarak uğradığı hak ihlalini aktarabilir ya da haklarına dair bilgilendirme alabilir.

İnternet sitemizde CİSST’in yıllık raporları, dilekçe örnekleri gibi birçok yayınımız mevcut. Bir mahpusun en temelde uğradığı hak ihlalleri ve bunlar karşısında ne yapabileceğine dair bilgileri içeren Mahpus Hakları kitabımıza CİSST kütüphanemizden online olarak erişilebilir.”

Mahpuslar tecrit koşullarında yaşıyor

Hapiste Yabancı Tematik Alan Temsilcisi Ahmet Kavruk ise hapishanelerde yaşanan sorunların başında kapasite artışının ve aşırı kalabalıklaşmanın geldiğini, hapishanelerin iç yapısına bağlı sorunlara bakıldığındaysa yeni yapılan S Tipi ve Y Tipi yüksek güvenlikli hapishanelerde mahpusların tecrit koşullarında yaşadığını ve bunun sağlık alanında ihlallere yol açtığını belirtti.

Sağlık sorunları konusunda alınan başvurular önceki yıllara göre büyük oranda arttığını söyleyen Kavruk, hapishanelerin güncel durumunu şöyle aktardı:

“Mahpusların hastaneye sevki sırasında yaşadığı problemler; ringle ilgili sorunlar, hapishaneden çıkış esnasında infaz koruma memurlarının, jandarmanın, zaman zaman gittikleri hastanedeki doktorların ve sağlık memurlarının olumsuz davranışları, bunlar çok ciddi sorunlar. Hapishanenin iç yapısının düzeltilmesi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli.”

Temel ihtiyaçlar güçlükle karşılanıyor

Kavruk, Türkiye’deki ekonomik krizden kaynaklanan zamların hapishanedeki mahpusları da ağır şekilde etkilediğini, mahpusların yedikleri yemekleri ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

“Dışarıda gelen bütün zamlar içerideki mahpusları da aynı şekilde etkiliyor” diyen kavruk sözlerine şöyle devam etti:

“Dışarıyla haberleşmede önemli bir yeri olan mektuplaşma geçen gün daha fazla maddi yük oluyor mahpuslara. Bu da onların dış dünyayla iletişim kurmalarının önünde ciddi bir engel. Bize yapılan başvurulardaki şikayetlerin başında mektuplar geliyor. Mahpusların mektup yazmaktan imtina ettikleri bir atmosferden geçiyoruz.”

(ZA/AD)