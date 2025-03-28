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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 15:52
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 16:16
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İstanbul'a gelen İsveçli gazeteciden haber alınamıyor

İBB operasyonları sonrası yaşanan gelişmeleri takip etmek için İstanbul'a gelen gazeteci son görüşmesinde gözaltına alındığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'a gelen İsveçli gazeteciden haber alınamıyor

İsveç'te yayınlanan Dagens ETC gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, İBB operasyonu sonrası yaşanan gelişmeleri takip etmek için İstanbul'a gelen İsveçli gazeteci Joakim Medin'den haber alınamadığını söyledi.

Gustavsson, en son perşembe günü görüştüğü Medin'in gözaltına alındığını ve sorguya götürüldüğünü söylediğini ifade etti. 

ETC gazetesinin yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini ama bir sonuç alamadıklarını öne sürdü.

Joakim Medin kimdir?

Joakim Medin, İsveç'te yaşayan bir gazeteci, yazar, eğitmen ve fotoğrafçıdır. Aslen bir lise öğretmeni olan Medin, gazetecilik kariyerine 2009 yılında Honduras’taki darbe sırasında başladı. Araştırmacı gazetecilik ve dış haberler konusunda derin bir ilgisi vardır; çoğunlukla sahadan, demokrasi gelişimi, siyaset, popülizm ve aşırılık, insan hakları, silahlı çatışmalar, mülteci krizi ve yoksullukla ilgili konular üzerine yazılar kaleme aldı.

Yayımlanmış altı kitabı bulunan Medin, ayrıca birçok ortak kitap çalışmasında ve çeşitli raporlarda da yer aldı. Mesleği, çalışma alanı ve keşifleri üzerine sıkça konferanslar vermektedir.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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