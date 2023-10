Mazlum Abdi: "Ankara saldırısının failleri Kuzey Suriye'den geçmedi"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Ankara Saldırısı"nın Kuzey Suriye'den kaynaklandığına ilişkin iddialarını reddetti.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (KDSÖY) savunma güçleri adına açıklama yapan Abdi sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Ankara saldırısının failleri, Türk yetkililerin iddia ettiği gibi bölgemizden geçmemiştir. Biz Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz ve gerilimi tırmandırmayı da teşvik etmiyoruz." dedi.

Abdi, Türkiye'nin "saldırılarını meşrulaştırmak ve [...] yeni bir askeri saldırıyı başlatmak için bahaneler ar[adığını]" ileri sürdü ve "Bölgenin altyapısını, ekonomik kaynaklarını ve kalabalık kentlerini hedef alma tehdidi[nin] [...] bir savaş suçu" olduğunu ileri sürdü ve "Garantör tarafları ve uluslararası toplumu sık sık karşılaşılan bu tehditler karşısında uygun pozisyon almaya, bölgede barış ve istikrarı sağlama[ya]" çağırdı.

Ankara's attack perpetrators haven't passed through our region as Turkish officials claim, and we aren't party to Turkey's internal conflict nor we encourage escalation.

Turkey is looking for pretexts to legitimize its ongoing attacks on our region and to launch a new military…