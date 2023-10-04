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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 21:48
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 11:43
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GÜLER DE SURİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Mazlum Abdi: "Ankara saldırısının failleri Kuzey Suriye'den geçmedi"

SDG Genel Komutanı, X'ten yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz ve gerilimi tırmandırmayı da teşvik etmiyoruz." dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/mazlum-abdi-ankara-saldirisinin-failleri-kuzey-suriye-den-gecmedi.jpg

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Ankara Saldırısı"nın Kuzey Suriye'den kaynaklandığına ilişkin iddialarını reddetti.

"Ankara saldırısı failleri Kuzey Suriye'den gelmedi"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (KDSÖY) savunma güçleri adına açıklama yapan Abdi sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Ankara saldırısının failleri, Türk yetkililerin iddia ettiği gibi bölgemizden geçmemiştir. Biz Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz ve gerilimi tırmandırmayı da teşvik etmiyoruz." dedi. 

"Kentleri hedef almak savaş suçudur"

Abdi, Türkiye'nin "saldırılarını meşrulaştırmak ve [...] yeni bir askeri saldırıyı başlatmak için bahaneler ar[adığını]" ileri sürdü ve "Bölgenin altyapısını, ekonomik kaynaklarını ve kalabalık kentlerini hedef alma tehdidi[nin]  [...] bir savaş suçu" olduğunu ileri sürdü ve "Garantör tarafları ve uluslararası toplumu sık sık karşılaşılan bu tehditler karşısında uygun pozisyon almaya, bölgede barış ve istikrarı sağlama[ya]" çağırdı.

Güler: "PKK/KCK, PYD/YPG tesisleri meşru hedef" 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,  Ankara Saldırısıyla ilgili olarak Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." dedi. 

Aynı nitelikte bir açıklamayı gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yapmıştı 

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Güler, “İlgili birimler[in] yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları[nın] tespit edildi[ğini]” söyledi. 

(AEK)

Mazlum Abdi Kuzey ve Doğu Suriye suriye demokratik güçleri ankara saldırısı
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