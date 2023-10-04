Mazlum Abdi: "Ankara saldırısının failleri Kuzey Suriye'den geçmedi"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Ankara Saldırısı"nın Kuzey Suriye'den kaynaklandığına ilişkin iddialarını reddetti.

"Ankara saldırısı failleri Kuzey Suriye'den gelmedi"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (KDSÖY) savunma güçleri adına açıklama yapan Abdi sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Ankara saldırısının failleri, Türk yetkililerin iddia ettiği gibi bölgemizden geçmemiştir. Biz Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz ve gerilimi tırmandırmayı da teşvik etmiyoruz." dedi.

"Kentleri hedef almak savaş suçudur"

Abdi, Türkiye'nin "saldırılarını meşrulaştırmak ve [...] yeni bir askeri saldırıyı başlatmak için bahaneler ar[adığını]" ileri sürdü ve "Bölgenin altyapısını, ekonomik kaynaklarını ve kalabalık kentlerini hedef alma tehdidi[nin] [...] bir savaş suçu" olduğunu ileri sürdü ve "Garantör tarafları ve uluslararası toplumu sık sık karşılaşılan bu tehditler karşısında uygun pozisyon almaya, bölgede barış ve istikrarı sağlama[ya]" çağırdı.

Ankara's attack perpetrators haven't passed through our region as Turkish officials claim, and we aren't party to Turkey's internal conflict nor we encourage escalation.

Turkey is looking for pretexts to legitimize its ongoing attacks on our region and to launch a new military… — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 4, 2023

Güler: "PKK/KCK, PYD/YPG tesisleri meşru hedef"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Saldırısıyla ilgili olarak Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." dedi.

Aynı nitelikte bir açıklamayı gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yapmıştı

Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Güler, “İlgili birimler[in] yaptığı çalışmalar sonucunda 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye’den gelerek bu eylemi yaptıkları[nın] tespit edildi[ğini]” söyledi.

(AEK)