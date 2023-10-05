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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 11:40
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 11:42
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ABD Dışişleri: Kuzey Suriye'de askeri gerilimin tırmanmasından kaygılıyız

“PKK'nin Türkiye'ye yönelik meşru güvenlik tehdidinin farkındayız" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, AA'nın "ABD'nin, YPG'yle ilgili 'tavır' alıp almayacağına" ilişkin sorusuna "Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok" yanıtı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/abd-disisleri-bakanligi-sozcusu-yardimcisindan-pkk-ve-ypg-aciklamasi.jpg
Görsel: Anadolu Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dün (4 Ekim) düzenlediği haftalık basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 1 Ekim Ankara saldırısı sonrası açıklamalarına dair yorumda bulundu. 

Rûdaw Washington Temsilcisi Diyar Kurda’nın sorularını yanıtlayan Patel, Ankara saldırısı sonrası Türkiyeli yetkililerinin Rojava’ya operasyon imasına karşılık Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin açıklaması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“PKK'nin Türkiye'ye yönelik meşru güvenlik tehdidinin farkındayız. ABD ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki askeri gerilimin tırmanmasından da kaygılı. Özellikle sivil nüfus üzerindeki etkisinden ve IŞİD'i yenmek için devam eden çabalara yaratabileceği etkiden endişe duyuyoruz.

"Bölgedeki politikamızın temel dayanağı olarak gerilimi azaltma ve ateşkeslerin sürdürülmesini savunmaya devam ediyoruz ve Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyoruz. Türkiye'nin de Irak'ın egemenliğini destekleyecek ve saygı duyacak şekilde Irak'la eylemlerini koordine etmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

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AA'nın YPG sorusu

Anadolu Ajansı’nda (AA) yer alan habere göre ise Pattel, AA muhabirinin PKK ile YPG’yi bir ve aynı örgüt gibi ele almasına ve ABD’nin YPG ile ilgili “tavır” alıp almayacağına dair soruya “Bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgiye sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok,” diye yanıt verdi.

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Pattel, muhabirin "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, pazar günü Ankara’da terör saldırısı girişiminde bulunan iki PKK/YPG teröristinin Suriye’den geldiğini söyledi. Ayrıca Irak ve Suriye’deki PKK/YPG terör örgütü tesislerinin Türkiye’nin meşru hedefleri olduğunu söyledi. Bu konuda bir cevabınız var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türkiye halkının, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlanan PKK'ye karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır." 

Pattel, muhabirin “PKK ve YPG'nin Türkiye’ye ve ABD’ye oluşturduğu tehdidin ayrı durumlar olup olmadığı” sorusuna ise “Durum bu. Uzun zamandır süregelen ABD politikasını değiştirmek için burada değilim. Bu konu hakkında sunabileceğim bir güvenlik değerlendirmesi yok,” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından dün (4 Ekim) düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Ekim Ankara saldırısını düzenleyen iki kişinin Suriye'den geldiğini belirterek "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur,” demişti.

Fidan, konuşmasının devamında ise "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum," dedi.

(TY)

abd Mazlum Abdi hakan fidan ankara saldırısı
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