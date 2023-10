Mazlûm Abdî: Faîlên êrîşa Enqereyê di herêmên me re derbas nebûne

Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mazlûm Abdiyî derbarê îdiayên Wezîrê Karûbarên Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan û Wezîrê Berevaniya Netewî yê Tirkiyeyê Yaşar Gulerî de daxuyaniyek weşand.

Fîdan û Gulerî îdia kirin ku failên êrîşa Enqereyê ji Sûriyeyê hatine.

Mazlûm Abdiyî got ku ev îdia ne rast in.

Mazlûm Abdiyî li ser hesabê xwe yê Xê peyamek weşand û got: “Weke ku rayedarên tirkan îda dikin, faîlên êrîşa Enqereyê di herêma me re derbas nebûne. Em ne aliye şerê navxweyî yê li Tirkiyeyê ne û em ne jî gurbûna aloziyan teşqwîq dikin.”

“Hedefgirtina bajaran şerê sûcî ye”

Abdiyî diyar kir ku Tirkiye “dixwaze êrîşên xwe rewa bike û ji bo êrîşeke nû ya leşkerî bide destpêkirin ji xwe re li mehneyan digere: “Gefên ku binesaziya herêmê, çavkaniyên aborî û bajarên niştecihbûyî dikin hedef, tiştê ku me berê jî dîtibû sûcên şerî ne.”

Mazlûm Abdiyî bang li civaka navnetewî jî kir: “Em ji aliyên garantor û civaka navdewletî dixwazin ku li hemberî van gefên ku gelek caran tên kirin helwestên guncaw wergirin û aştî û aramiyê li navçeyê dabîn bikin.”

Guler: “Binesaziya PKK û YPGyê hedefên rewa ne”

Wezîrê Berevaniya Netewî yê Tirkiyeyê Yaşar Gulerî derbarê êrîşa Enqereyê de roja Çarşemê daxunayinek da û got: “Em dixwazin hemû kes bizanibin ku heta îro çawa be ji niha û pê de jî hemû avahî û liv û tegerên PKK/KCK, PYD/YPGyê yên li Sûriye û Iraqê hedefên me yên rewa ne.”

Wezîrê Karûbarên Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdanî jî bi heman rengî daxuyaniyek dabû.

Gulerî îdia kiribû ku faîlên êrîşa Enqereyê endamên PKK/KCK, PYD/YPGyê ne û ji Sûriyeyê hatine û wan ew çalakî pêk aniye. (AEK/FD)