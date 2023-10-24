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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 14:26
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 15:52
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Özerk Yönetim’den BM’ye Rojava raporu

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Türkiye’nin saldırılarının bölgede neden olduğu hasara ilişkin hazırladıkları dosyayı BM gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/ozerk-yonetimden-bmye-rojava-raporu-1.jpg
Fotoğraf: ANHA

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi,  4-11 Ekim 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin bölgeye gerçekleştirdiği ve alt ile üstyapıyı hedef aldığı saldırılara dair bir dosya hazırladı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Özerk Yönetimin Dış İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan dosyada, Kuzey ve Doğu Suriye'nin sadece altyapı tesislerinde 56 milyon dolarlık maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Dosyanın gönderildiği kurum ve kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) var.

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Kurum ve kuruluşlar

Dosyanın iletildiği diğer kurum, kuruluş ve Avrupalı siyasetçiler şöyle: 

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Yunanistan'ın Cenevre'deki BM nezdindeki temsilciler, BM İnsan Hakları Konseyi, BM Araştırma Komitesi, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin SİTİM organizasyonu, Cenevre Yüksek Araştırmalar Enstitüsü, Belçika ve Hollanda Dışişleri Bakanlıkları, Avrupa ve Belçika parlamenterleri, Avusturya ve Avrupa parlamentolarının başkanları, üyeleri ve parti başkanları, uluslararası medya, araştırma merkezleri ve insani yardım kurum ve kuruluşları.

Öte yandan, dosyada belirtilene göre, Türkiye, bölgede 224 farklı alana 304 hava ve kara saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıların 221'ünde top ve ağır silahlar, 83'ünde ise drone ve savaş uçakları kullandı.

Gaz ve petrol tesisi/sahaları, elektrik santralleri, su istasyonları ve sağlık merkezleri, mültecilerin yaşadığı kamplar ile köylerin hedef alındığı belirtilen saldırılarda 47 kişi öldü, 55 kişi ise yaralandı. (TY)

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