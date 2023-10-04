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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 16:27
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 17:00
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Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’daki saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Suriye’den geldiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/hakan-fidan-pkk-ve-ypg-nin-kontrolundeki-tum-tesisler-artik-mesru-hedef.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik saldırıya ilişkin bir soru üzerine Fidan, saldırganların Suriye’den geldiklerini belirtti.

Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı
Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı
1 Ekim 2023

Bakan Fidan, “Özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum” diye konuştu.

TSK’nin Ankara'daki saldırıya cevabının ‘son derece net olacağını’ belirten Fidan, “Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Saldırıyı HPG üstlendi
Saldırıyı HPG üstlendi
1 Ekim 2023

Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı 

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı/X

(VC)

Dışişleri Bakanlığı hakan fidan Suriye Irak TSK PKK ypg
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