Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı

Ankara, Kızılay'da bu sabah saat 09.30 civarında İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayın ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Bakan Yerlikaya, "Polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Tüm detaylar araştırılıyor

Bakan Yerlikaya, 13.30’da yaptığı basın açıklamasında, İbni Sina Hastanesindeki yaralı polisleri ziyarete gideceğini, tedavilerinin devam ettiğini ve hayati tehlikeleri bulunmadığını açıkladı.

Yerlikaya, “Bu sabah 09.30 itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak bir saldırıda bulunuldu. Şükürler olsun kahraman polisimizin cevvaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunmuş, bu esnada teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeneği var, kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. 21 yıldan beri hükümetimizin duruşu budur.”

Yerlikaya, yayın yasağı için teşekkür etti, “Sosyal medya hesaplarından, kaynağını bulacağız, acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili tahkikatı başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Emniyet Genel Müdürü ve Ankara İl Emniyet Müdürünün, bütün dairelerin olayın tüm detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi ve “Detaylara ulaşalım, zaman içerisinde bunları aziz milletimizle sizler aracılığıyla paylaşacağız” dedi.

İki kişi hayatını kaybetti

Hürriyet ve DW Türkçe’de yer alan haberlere göre, saldırıda 38 (Kayseri) plakalı, ticari bir şirket adına kayıtlı gri, hafif ticari bir araç kullanıldı. Araçtan inen iki kişiden biri uzun namlulu silahla ateş açtı, diğeri üzerindeki bombayı patlattı.

Nizamiyede görevli iki polis bir saldırganı vurarak öldürdü. İki polis diz ve bacak bölgelerinden yaralandı.

"Veteriner öldürüldü" iddiası

Sabah gazetesi, saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı ticari aracın, bir Veteriner Hizmetleri ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğunu yazdı.

10Haber de aracın Kayseri, Develi’de veterinerlik yapan Mikail Bozdoğan’dan gasp edildiğini, Bozlağan’ın ölü bulunduğunu iddia etti.

AA’nın haberine göre, saldırganlar, saldırıda kullandıkları aracı, Kayseri'nin Develi ilçesindeki veterineri öldürüp gasbetti. Veteriner Mikail Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Meclis'te güvenlik önlemi

Haber Global, bugün açılışı yapılacak olan TBMM’de bomba imha ekiplerinin araştırma yaptığını, güvenlik önlemi alındığını duyurdu.

Meclis’e giriş çıkışlar güvenlik önlemi almak üzere geçici olarak durduruldu.

Emniyet’ten “kontrollü patlama” uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırının ardından “kontrollü patlatılacak” şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı” bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” dendi.

Başsavcılıktan açıklama: Yayın yasağı getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı:

“1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.”

Bakan Tunç’tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.”

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz” açıklamasını yaptı.

Siyasilerden kınama mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin.”

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınadı.

(AS)