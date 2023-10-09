"Rojava’da sivil alanlara yönelik saldırılara derhal son verilmelidir"

Türkiyeli altı hukuk örgütü Kuzey Suriye’deki hava saldırılarında sivil yaşam alanlarına verilen zarara ve hayatını kaybeden sivillere dikkat çekerek, Türkiye’yi taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırdı.

Hukukçuların ortak açıklaması şöyle:

“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Suriye'ye yönelik operasyon açıklamalarından sonra Rojava'da 5 Ekim günü sivil yaşam alanlarına, buğday depolarına, hastanelere, elektrik santrallerine birçok hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiği basına yansımıştır.

Savaş suçu

“Çatışmalar sırasında savaş dışı kalmış kişiler ve sivil yerlerin hedeflenmesi Cenevre Sözleşmeleri uyarınca yasaklanmıştır. Savaş esnasında sivil halka, bina ve mallara saldırılması savaş suçu olarak kabul edilmektedir.

“Sivil alanlara yönelik bu saldırı iddiaları endişe vericidir ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere savaş dışı sivillerin temel haklarının ihlali kabul edilemez.



“Bizler aşağıda imzası bulunan hukuk kurumları olarak Türkiye'yi taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya; saldırılara son vermeye ve artık uluslararası bir sorun haline gelen Kürt sorununu muhatapları ile barışçı bir çerçevede çözmeye davet ediyoruz.”

İmzacılar Avukat Dayanışması

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Demokrasi İçin Hukukçular

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

(TY)