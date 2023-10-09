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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 11:11
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 11:31
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"Rojava’da sivil alanlara yönelik saldırılara derhal son verilmelidir"

Türkiyeli hukukçular, Kuzey Suriye’de devam eden saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması ve sivillerin zarar görmesiyle ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/rojavada-sivil-alanlara-yonelik-saldirilara-derhal-son-verilmelidir.jpg
Fotoğraf: Rûdaw

Türkiyeli altı hukuk örgütü Kuzey Suriye’deki hava saldırılarında sivil yaşam alanlarına verilen zarara ve hayatını kaybeden sivillere dikkat çekerek, Türkiye’yi taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırdı.

Hukukçuların ortak açıklaması şöyle:

“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Suriye'ye yönelik operasyon açıklamalarından sonra Rojava'da 5 Ekim günü sivil yaşam alanlarına, buğday depolarına, hastanelere, elektrik santrallerine birçok hava saldırısı gerçekleştirildiği ve hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiği basına yansımıştır. 

Savaş suçu

“Çatışmalar sırasında savaş dışı kalmış kişiler ve sivil yerlerin hedeflenmesi Cenevre Sözleşmeleri uyarınca yasaklanmıştır. Savaş esnasında sivil halka, bina ve mallara saldırılması savaş suçu olarak kabul edilmektedir. 

“Sivil alanlara yönelik bu saldırı iddiaları endişe vericidir ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere savaş dışı sivillerin temel haklarının ihlali kabul edilemez. 

“Bizler aşağıda imzası bulunan hukuk kurumları olarak Türkiye'yi taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya; saldırılara son vermeye ve artık uluslararası bir sorun haline gelen Kürt sorununu muhatapları ile barışçı bir çerçevede çözmeye davet ediyoruz.”

İmzacılar

Avukat Dayanışması 
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi 
Demokrasi İçin Hukukçular 
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar 
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı 

(TY)

rojava Türkiye öhd ÇHD
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