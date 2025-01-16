İnfografik: Barış Dural

bianet'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2024'te en az 378 kadını ve 43 çocuğu öldürdü.

2024'de aralarında transların da olduğu en az 282 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Basına yansıyan bilgilere göre erkekler, en az 18 “koruma”, “uzaklaştırma” kararı ve “talebine” rağmen öldürdü.

2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü.

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Cinayet Erkekler, 2024'te en az 378 kadını öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü en az 6 kadın Türkiye’ye göç eden kadınlardı Shakhnoza Kurbonova, Katie Erorbay, Ashfaq Ahmad Qureshi, Nadya Zorlu, Victoria Vera B., Maia A. Erkekler, 2024’te Diyarbakır'da bir trans kadını öldürdü. LGBTİ+'lara yönelik saldırılar sistematik olarak devam etti. Erkekler, kadınları nerede öldürdü? Erkekler 252 kadını ev içinde, 123 kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin, üç kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı. Kadınların yüzde 67’si ev içinde, yüzde 32’ü ev dışında öldürüldü. Kadınları kim öldürdü? Kadınların yüzde 70’ini kocası, sevgilisi gibi en yakınındaki erkekler öldürdü. 2024’te 267 kadını kocası, sevgilisi, eski sevgilisi gibi erkekler öldürdü. 66 kadını baba, ağabey gibi aile üyeleri, 10 kadını damadı, beş kadını komşusu, 14 kadını iş arkadaşı/arkadaşı, bir kadını tecavüz eden iki erkek, dört kadını evine giden tamirci, çalışan öldürdü. 11 kadını öldüren fail erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl öldürdü? Erkeklerin kadınların yüzde 60’ını ateşli silahla, yüzde 27’sını kesici aletle, yüzde 9’unu da darp ederek öldürdü. Erkekler, kadınların yüzde 4’ünü diğer yöntemlerle (yakma ) öldürdü. Erkekler, 229 kadını ateşli silahla, 102 kadını kesici aletle, 35 kadını darp ederek/boğarak öldürdü. İki kadını yakarak öldüren erkeklerin en az 10 kadını öldürdüğü bilgisi basına yansımadı. Erkekler, kadınları hangi "bahanelerle" öldürdü? Kadınların yüzde 50’si ayrılmak ya da barışmak istemediği için yüzde 5’i kıskançlık bahanesi ile öldürüldü. Gasp etmek, tecavüz etmek gibi suçlarla ilgili öldürülen kadınların oranı yüzde 5. 2024’te erkekler, 191 kadını ayrılmak istediği barışmak istemediği için öldürdü. En az 22 kadını kıskandığı için öldüren erkekler, 20 kadını da gasp etmek, tecavüz etmek gibi suçları işlemek istediği için öldürdü. Erkeklerin 145 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Hukuki Süreç 2024’te kadınları öldüren en az 724 fail vardı. 304 fail tutuklandı. Sekiz fail serbest bırakıldı. 90 fail gözaltına alındı. 80 fail intihar etti. 207 fail hakkında soruşturma başlatıldı. 23 fail kaçtı. 12 failin hukuki süreci de basına yansımadı. Erkeklerin kadınları öldürmediği iller Amasya, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir, Sinop, Ordu, Tokat, Dersim, Yozgat. Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller

Çocuk Cinayeti Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet bianet'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncellenmiş verilere göre, erkekler 2024’te şiddet uyguladıkları kadınlara zarar vermek ve başka başka “bahanelerle” en az 43 çocuğu öldürdü. Öldürülen çocuklar arasında erken yaşta zorla evlendirilenler de vardı. Çocukları kim öldürdü? 2024’te 30 çocuğu baba, abi, kuzen gibi aile üyeleri, dört çocuğu arkadaşı, altı çocuğu akrabası öldürdü. Üç çocuğu öldüren erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler çocukları nasıl öldürdü? Erkekler, 36 çocuğu ateşli silahla, beş çocuğu kesici aletle öldürdü. İki çocuğu da boğdu. Hukuki Süreç Çocukları öldüren 54 fail erkek vardı. 20 fail tutuklandı. 14 fail intihar etti. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımazken, en az 18 fail gözaltına alındı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz 2024'te erkekler basına yansıyan bilgilere göre en az 16 kadına tecavüz etti. Kadınlara kim tecavüz eti? Bir kadına akrabası, iki kadına meslektaşı, üç kadına komşusu, bir kadına güvenlik görevlisi, bir kadına kurye, bir kadına doktor, bir kadına aynı otelde kaldığı müşteri, bir kadına da siyasetçi bir erkek tecavüz etti. Bir kadına da rap sanatçısı tecavüz etti. Dört kadına tecavüz eden on erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınlara nerede tecavüz etti? Erkekler, dört kadına evde, on iki kadına ev dışında tecavüz etti. Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden 23 fail vardı. Sadece 14 fail tutuklandı. İki fail gözaltına alındı. Üç fail hakkında soruşturma başlatıldı. Dört failin hukuki süreci ise basına yansımadı.

Taciz Erkekler, 2024’te en az 131 kadını taciz etti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlar arasında göçmen kadınlar da vardı. Kadınları kim taciz etti? En az 11 kadını birlikte çalıştığı meslektaşı, yöneticisi, 12 kadını arkadaşı, sevgilisi, dört kadını tedavi olmaya gittiği doktor, dört kadını taksici, üç kadını esnaf, yedi kadını komşusu, dört kadını kurye, dört kadını spor eğitmeni, bir kadını devlet dairesindeki memur, bir kadını uzman çavuş, 80 kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınları nerede taciz etti? Erkekler 10 kadını ev içinde, 117 kadını ev dışında taciz etti. Erkeklerin, dört kadını nerede taciz ettiği bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Kadınları taciz eden en az 111 fail vardı. Sadece 28 fail tutuklandı. 18 fail gözaltına alındı. 21 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Dört fail serbest bırakıldı. İki fail kaçtı, Bir faile ev hapsi cezası verildi, bir fail görevinden uzaklaştırıldı. En az 36 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı Fotoğraf: Evrim Deniz / bianet bianet'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler aralarında oğlan çocukların da olduğu 229 çocuğu istismar etti. Çocukları kim istismar etti? En az 10 çocuğu işvereni, 12 çocuğu spor hocası, iki çocuğu doktor, 32 çocuğu baba, dede, ağabey gibi aile üyeleri, 40 çocuğu öğretmenleri, servis çalışanları, okulun güvenlik görevlileri, 16 çocuğu mahallenin esnafı, 27 çocuğu imamlar ve din görevlileri istismar etti. İki çocuğu çoban ve en az dokuz çocuğu da komşuları istismar etti. 79 çocuğu istismar edenin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler çocukları nerede istismar etti? Erkekler, 38 çocuğu ev içinde, 185 çocuğu park, okul, kuran kursu, spor salonu gibi ev dışında istismar etti. Erkeklerin altı çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 235 fail vardı. Sadece 101 fail tutuklandı. En az 21 fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. 32 fail gözaltına alındı. 21 fail serbest bırakıldı. 24 fail hakkında dava açıldı. 27 failin hukuki süreci basına yansımadı. Dokuz fail kaçtı.

Şiddet Yaralama Fotoğraf: Ali Dinç / bianet Erkekler, 2024’te 645 kadını yaraladı. Kadınlar arasında çok sayıda trans ve LGBTİ+ da vardı. Kadınları kim yaraladı? En az 503 kadını kocası sevgilisi erkekler, 21 kadını arkadaşı iş arkadaşı, iki kadını şoför, bir kadını din insanı, altı kadını hasta yakını, 51 kadını aile üyesi, dört kadını polis, sekiz kadını damadı, 11 kadını ev sahibi komşusu erkekleri yaraladı. 38 kadını kimin yaraladığı bilgisi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl yaraladı? Erkekler, 509 kadını darp ederek, 61 kadını ateşli silahla, 60 kadını kesici aletle yaraladı. Altı kadını yakan erkekler, bir kadının evine de molotof attı. Bir kadını da araçla ezdi. Erkeklerin yedi kadını nasıl yaraladığı basına yansımadı. Erkekler kadınları nerede yaraladı? Erkekler 364 kadını evde, 245 kadını sokak, hastane, otopark, okul gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin, 36 kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Kadınları yaralayan 668 fail erkek vardı. Sadece 93 erkek tutuklandı. 26 erkeğin durumu kaçtı / aranıyor diye yansıdı. 24 fail intihar etti. En az 268 fail hakkında soruşturma / yasal süreç başlatıldı. En az 88 fail gözaltına alındı. 25 fail serbest bırakıldı. Sekiz faile de uzaklaştırma ve para cezası verildi. En az 136 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama Erkekler, 2024'te en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 225 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlanan kadınlar arasında 18 yaşının altındaki çocuklar da vardı. Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 347 fail erkek vardı. Sadece 238 fail tutuklandı. 75 fail gözaltına alındı. En az 22 fail de serbest bırakıldı.12 failin hukuki süreci basına yansımadı.

2024’te öldürülen kadınların isimleri Ocak: Adile A., Arzu Çınar, Ayşegül Çınar, Ayşegül Oğuz, Bahar K., Bahar E.K., Burcu Gezersoy, Dilek U., Gökçe B., Gülseven D., Kader İrgören, Melike Akpınar, Muradiye A., Nazlı Elmas, Nesrin Ü., Özge Gülenyüz, Pervin B., Petek A., Safinaz Ayten, Seher A.K., Serap B., Shakhnoza Kurbonova, Şafiye B., Şengül Yeşilkaya, Şule Tokel, Tülay Dağaşan, Vatfa Behiye Ecevit, Yüksel Ç. Şubat: Arzu Gül, Banu Uzun, Beste Ayşegül Y., Burcu Demir, Dilan Ö., Dilek Y., Dilan K. Eda Yiğit, Elif S., Emine Ülkü A., Gülhan K., Hacer T., Hatice A., Hatun Ekrem A., Katie Erorbay, Mine G., Muradiye Terzi, Nasım Gol K., İpek Akgül, Özlem Ç., Özlem Şımarık, Pınar B., Saliha Gizem, Sebahat G., Seda T., Selma A., Semra K., Sevda Kuş, Sevilay K., Suna G., Tuğba A., Tuna Ateşçi, Yasemin Ünlü, Zeliha G., Zeynep B., Zeynep Bilici P., Zozan Y. Mart: Antika A., Asude Helen B., Ayşe İ., Canan K., Derya Ç., Duygu C., Emine Ö., Esra U., Esra Yılmaz, Feray Balkan, Gülhan Esen, Hüsna F., İlayda Alkan, İpek T., İrem Falay, Kadriye B. , Mervegül Bayer , Naile Y., Neşe G., Sabiha Ç., Serap Y., Sibel Kavıllı, Zahide Y., Zeynep B. Nisan: Antika A., Asude Helen B., Ayşe İ., Canan K., Derya Ç., Duygu C., Emine Ö., Esra U., Esra Yılmaz, Feray Balkan, Gülhan Esen, Hüsna F., İlayda Alkan, İpek T., İrem Falay, Kadriye B. , Mervegül Bayer , Naile Y., Neşe G., Sabiha Ç., Serap Y., Sibel Kavıllı, Zahide Y., Zeynep B. Mayıs: Ashfaq Ahmed Q, Aylin Pekin, Ayşe Ç., Bahar K., Başak Tekin, Buse Erkin, Büşra Sıla I., Dilara G., Duygu Ş., Edanur K., Fatma C., Fatma Nur Ş., Fidan Cantemir, Gülay Akça, Gözde Y., Hamgül C., Hanife Y., Hatice E., Hatice T., Hasret Öztürk, Hivda T., Kader Y., Meryem K., Merve K., Nagihan C., Nadya Zorlu, Nazegük Orhan, Nazime Ş., Saadet Ç., Sevilay Yılmaz, Sevim Duman, S.D., Vezire E., Zarın M., Zehra N., Zeliha Kapıaçtı, Zemzem Ö., Zeynep Ö., Rümeysa Meriç Ö., Media A. Haziran: Adile Aysu, Aylin E., Ayten Çağıran, Dibe Cevat, Esma Şimşek, Fatma K., Fatma M., Gülistan Avcı, Gülsüm M., Hatice Ç., Hatice U., Hediye K., Hilal K., Lale P., Leyla Erat, Malizer G., Meral Tınaztepe, Merve Karabaş, Merve Ş., N.A., Nur S., Nurtaç K., Nurset T., Saniye Arslan, Sedef G., Seher A., Selen Akpolat, Semiha K., Sibel Ç., Şükran E., Şule Özlem U., Ümmü Değer, Victoria Vera B., Yüsra Binnaz Çimtay. Temmuz: Atiye B., Beyza Ç., Cansu Aslan, Cansu T., Elif A., Erva Raziye A., Esma B., Fatma Ö., Fikriye Silistereli, Filiz Ç., Hanife Y., Hüsne Topal, İklim Altınsoy, Leyla Çetiner, Merve K., Müge E.,Nurten Y., Safiye B., Saniye K., Seher İşler, Sevgi Koçer, Sidar Şimşek, Sıdıka K., Songül B., Sözcen Tutci. Ağustos: Arife Ö., Aslı P., Aynur Çili, Ayşe D., Derya Devrim Emir, Ebru Duvar, Elif D., Elif D., Emine S., Eylem S., Fatma Aydovan, Fatma D., Gülizar Ç., Hilmiye Tuğba, Kıymet Ç., Nakşiye D., Nuhbe Yılmaz, Pınar Bayram, Saliha K., Senem K., Serpil G., Sezen Sarısay, Sinem Ç., Sultan T., Z.B., Öznur A., İ.D. Eylül: Ayşe K., Aysel Y., Berivan Ağbaba, Berrin Yılmaz, Çiğdem E., Döne B., Dursine C. Elif Ceren A., Ebru Öcal, Esin Karabıyık, Fatma K., Fadim T., Feriye Gözaüala, Fadimana O., Hamiyet Görmezer, Hatice Gül, Hatice R., Hazal G., Merve D., Maıa A., Naciye Y., Nebahat Yükçü, Nuran K., R.Z., Selda E., Sehle Gündüz, Satı Aktan, Sıla M., Sudenaz U., Şeyda Yılmaz, V.E., Yaren Küçük, Zeliha K. Ekim: A.H., A.K., Aylin P., Ayşe K., Ayşegül S., Berivan Ö., B.I., Burcu Sevgi T., C.A., Canan Cerit, D.K., Dilek D., Duygu Şahin, E.D., E.K., Emine D., Evin Demirtaş, Fatma B., Fatma Ö., Gaye G., Gülcan U., Güler M., Gülçin K., Güldane G., Gülfer Ö., Gülsiye O., Hasibe T., Huriye Ö., İ.U., K.K., Kübra G., Manal K., Mintaha A., Mine Özcan, N.A., N.Ç., Nuran S., S.Ç., S.Ö.A., Semira A., Sevgi G., Sevgi G.Y., Sevim K., Sibel Aygan, Şaizer G., Şenay G., Tuba A., Ülfet Köse, Yasemin U.Ç., Yasemin Y. Kasım: Asiye Y., Aslıhan G., Aybeniz Top, Aysel Ç., Ayşe, Ayşe G., Bahriye Kalaycı, Berna İ., Buket A., Elif B., Elif G., Esma S., Esra B., Fahriye Asena Eskikambur, Filiz A., G.Ö., Hale Akbaş P., Hülya U., Hüsniye Y., Leyla Üren, Negül A., Necmiye A., Nilay Ç., Özlem B., Reyhan Sağ, S.B., Seviç Alemdar, Sevim A., Ş.K., Şelale Mırzalı, Türkan Soylu, Yeşim T. Aralık: A.Y., Arzu Açıkgöz, Ayşe Merve Sağ, Emine D., Fatma Çakırbeyli, Gonca Yılmaz Ö., Günay Sena S., Hayriye K., Leyla Ç., M.A., Mehtap Y., Rahime Ç., Selma Tercan, Serpil K., Simge K., Songül Gönül, Yezda Akgül, Şahide Z., Şehriban K.

(EMK)