İsrail: Türkiye, Suriye’yi himayesi altına almaya çalışıyor

İsrail’in, Türkiye’nin Suriye’de askeri üs kuracağı iddia edilen bölgelere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarının ardından, İsrailli yetkililerden art arda açıklamalar geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldiği Paris’te konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Saar, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Suriye, Lübnan ve başka bölgelerde “olumsuz rol” oynadığını belirterek, “Suriye’yi bir Türk himayesi yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu amacı paylaştıkları apaçık,” dedi.

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’deki Tiyas (T4) Hava Üssü’nü aktifleştirmeyi hedeflediğini öne sürmüştü . Bu gelişmenin ardından, İsrail Hava Kuvvetleri dün (2 Nisan) gece saatlerinde Tiyas ve Hama hava üslerine yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi. Jerusalem Post’a konuşan bir güvenlik yetkilisi, bu saldırıların “Suriye’de askeri üs kurmayın ve İsrail’in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin” mesajı taşıdığını ifade etti.

Katz: “El-Culani’yi uyarıyorum”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye’ye yönelik son hava saldırılarının “gelecek için bir uyarı niteliği taşıdığını” söyledi.

Times of Israel'in haberine göre, Katz, “İsrail, Suriye'nin İsrail halkı ve güvenlik çıkarları açısından bir tehdit haline gelmesine izin vermeyecek,” dedi.

*Yisrael Katz, 8 Aralık 2024’ten bu yana İsrail’in işgali altında bulunan, Suriye’nin en yüksek noktası olan Şeyh (Hermon) Dağı’nda, 18 Aralık 2024.

“[Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed] El-Culani’yi (Ahmed eş-Şara) uyarıyorum,” diyen Katz, sözlerinin devamında “Düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve İsrail’in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz, ağır bir bedel ödersiniz,” ifadelerini kullandı.

Katz sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün (2 Nisan) T-4 ve Hama havaalanlarına ve Şam bölgesine yönelik operasyonları açık bir mesaj ve gelecek için bir uyarıdır: İsrail’in güvenliğinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz.”

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(VC)