İsrail: Türkiye, Suriye’yi himayesi altına almaya çalışıyor
İsrail’in, Türkiye’nin Suriye’de askeri üs kuracağı iddia edilen bölgelere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarının ardından, İsrailli yetkililerden art arda açıklamalar geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldiği Paris’te konuştu.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Saar, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Suriye, Lübnan ve başka bölgelerde “olumsuz rol” oynadığını belirterek, “Suriye’yi bir Türk himayesi yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu amacı paylaştıkları apaçık,” dedi.
Katz: “El-Culani’yi uyarıyorum”
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye’ye yönelik son hava saldırılarının “gelecek için bir uyarı niteliği taşıdığını” söyledi.
Times of Israel'in haberine göre, Katz, “İsrail, Suriye'nin İsrail halkı ve güvenlik çıkarları açısından bir tehdit haline gelmesine izin vermeyecek,” dedi.
“[Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed] El-Culani’yi (Ahmed eş-Şara) uyarıyorum,” diyen Katz, sözlerinin devamında “Düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve İsrail’in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz, ağır bir bedel ödersiniz,” ifadelerini kullandı.
Katz sözlerini şöyle sürdürdü:
“İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün (2 Nisan) T-4 ve Hama havaalanlarına ve Şam bölgesine yönelik operasyonları açık bir mesaj ve gelecek için bir uyarıdır: İsrail’in güvenliğinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz.”
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(VC)