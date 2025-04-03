2 Nisan boykotu: Ortalamaya kıyasla yaklaşık 16 milyar TL daha az harcama yapıldı

Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan ve CHP’nin de desteklediği ‘2 Nisan günlük tüketim boykotu’ sona erdi; bu da beraberinde 'başarı' tartışmalarını getirdi.

Anadolu Ajansı (AA), Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) derlendiğini belirttiği verileri yayımladı. Buna göre kredi ve banka kartları aracılıyla 2 Nisan'da 28 milyar TL’lik harcama yapıldı.

Aynı haberde AA ülke çapında tüm kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'inin BKM üzerinden geçtiğini, bankaların diğer yüzde 45’i oluşturan işlemleri 5 gün içerisinde BKM’ye raporladığını belirtti.

💳 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı, Mart ayı ortalamasını geçti



🫰 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldi



📈 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki Çarşamba haricinde Mart’taki diğer Çarşamba’lardan daha yüksek ciro elde… pic.twitter.com/otNlFTyLLm — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 3, 2025

AA’nın yayımladığı verilerin ardından bazı bakanlar, boykot çağrılarının sonuçsuz kaldığını savunan açıklamalarda bulundu.

Ocak ve şubatta günlük 64 milyar TL harcandı

bianet’in araştırmasına göre, harcama tutarlarında yaklaşık 13,8 ile 15,7 milyar TL’lik bir düşüş yaşandı.

BKM, kredi ve banka kartları aracılıyla yapılan ödemeleri aylık olarak raporluyor ve internet sitesinde paylaşıyor. AA'nın haberde bahsettiği günlük veriler ise BKM'nin internet sayfasında yer almıyor.

BKM’nin son istatistikleri ocak ve şubat aylarına ait. İki ayda kredi ve banka kartlarıyla toplam 3 trilyon 819 milyar TL’lik harcama yapıldı. Bir başka deyişle yılbaşından bu zamana günlük ortalama kartlı harcama tutarı 64 milyar 730 milyon TL.

Ocak ve şubatta yerli kredi kartlarının yurt içi kulanımı

Ocak ve şubatta yerli banka kartlarının yurt içi kulanımı

2024’le fark

Yine BKM’nin raporladığına göre 2024’ün nisan ayında ‘yerli banka ve kredi kartlarıyla yurt içinde’ 1 trilyon 448 milyar TL’lik harcama yapıldı. Bu da günlük 48 milyar 288 milyon TL’lik harcamaya eş değer.

Nisan 2024'te yerli banka ve kredi kartıyla yurt içinde alışveriş tutarı

Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yıllık enflasyonu yüzde 38,10 olarak açıkladı. Nisan 2024’teki günlük 48 milyar 288 milyon TL’lik harcama tutarının enflasyon dikkate alındığında 66 milyar 685 milyon TL’ye yükselmesi beklenirdi.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 38, ENAG’a göre yüzde 75

Anadolu Ajansı’nın paylaştığı veriler, eğer haberde belirtildiği gibi BKM’nin paylaştığı yüzde 55’lik dilimse, 2 Nisan’daki toplam harcamanın 50 milyar 900 milyon TL civarında olduğunu söylenebilir.

Bu haliyle de 2 Nisan’daki harcama tutarının Ocak ve Şubat’ın ortalamasından yaklaşık 14 milyar TL, enflasyon muhasebesiyle de geçen senenin nisan ayından 16 milyar TL gerisinde kaldığı açık.

Veriler 2 Nisan'daki harcamaların Nisan 2024'deki günlük ortalamaya göre yüzde 23,67; ocak ve şubat ortalamasına göre de yüzde 21,36 düştüğünü gösteriyor.

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(HA)