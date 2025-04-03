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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 10:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 17:27
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Boykota destek veren dizi oyuncusu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma nedeniyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında  Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Boykota destek veren dizi oyuncusu gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması beraberinde protesto gösterilerini getirdi. Protesto gösterileri nedeniyle üç yüzden fazla öğrencinin tutuklanması üzerine ise boykot kararı alındı. 

Boykot kararına destek verenler hakkında önce bakanların ardından, RTÜK'ten ve savcılıklardan yaptırım tehdidi geldi. Bir çok sanatçının da destek verdiği boykot kararı nedeniyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

Görseli Büyüt

Gözaltına alınanlar arasında 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu öğrenildi. Gözaltı sayısı 11 olarak açıklandı.

Görseli Büyüt

Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Üzümoğlu'na destek verdi. Gözaltına alınanlar öğle saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Oyuncunun Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımlar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Görseli Büyüt

Adliyeye sevk edilen 11 kişiye "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltildi. Üzümoğlu, sosyal medyadan boykotun anayasal bir hak olduğunu ifade ederek destek vermişti.

Görseli Büyüt

Boykot çağrılarına destek veren Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları da Türkiye'den erişime kapatıldı. Demirer, erişim engelini Instagram üzerinden duyurdu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
boykot Gözaltı Şakir Paşa Ailesi
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