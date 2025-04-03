Boykota destek veren dizi oyuncusu gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması beraberinde protesto gösterilerini getirdi. Protesto gösterileri nedeniyle üç yüzden fazla öğrencinin tutuklanması üzerine ise boykot kararı alındı.

Boykot kararına destek verenler hakkında önce bakanların ardından, RTÜK'ten ve savcılıklardan yaptırım tehdidi geldi. Bir çok sanatçının da destek verdiği boykot kararı nedeniyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınanlar arasında 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu öğrenildi. Gözaltı sayısı 11 olarak açıklandı.

Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Üzümoğlu'na destek verdi. Gözaltına alınanlar öğle saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Oyuncunun Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımlar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Adliyeye sevk edilen 11 kişiye "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltildi. Üzümoğlu, sosyal medyadan boykotun anayasal bir hak olduğunu ifade ederek destek vermişti.